Netflix se ha consolidado como una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial, con presencia en más de 190 países. Se puede ver en computadoras, televisores inteligentes, smartphones, tablets y consolas, además de ofrecer la opción de descargar contenidos para verlos sin conexión. De hecho, los más de 190 millones de usuarios tienen la opción de disfrutar en más de 30 idiomas. Por ello, recientemente los espectadores se han visto sorprendidos por el inesperado lanzamiento de una serie de ciencia ficción en la plataforma estadounidense. Esta producción está encabezada por un reconocido actor británico que ha formado parte de la trilogía de ’El Señor de los Anillos’. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁL ES LA SERIE DE CIENCIA FICCIÓN RECIÉN ESTRENADA EN NETFLIX?

Hace unos días, Netflix lanzó de manera sorpresiva en su plataforma la serie ‘Moonhaven’, una producción que se estrenó originalmente en julio de 2022 y fue realizada por AMC+, con un elenco de reconocidos actores. Entre ellos, Emma McDonald, Yazzmin Newell, Amara Karan y Dominic Monaghan, quien formó parte de la trilogía de ‘El Señor de los Anillos’ (2001-2003), ‘Lost’ (2004-2010), entre otros. Así, esta serie de ciencia ficción, uno de los géneros más valorados por los seguidores, cuenta con una temporada de 6 episodios en la plataforma de streaming de aproximadamente 40 minutos cada uno, captando una nueva audiencia y consolidándose como un éxito en su parrilla.

En cuanto a la historia de la serie, se sitúa en un futuro donde la Tierra es casi inhabitable y la humanidad depende de la colonia lunar Moonhaven, cuya estabilidad se ve amenazada tras un asesinato que revela una peligrosa conspiración. Así, la trama gira en torno a Bella Sway, una piloto y contrabandista que llega a Moonhaven acusada de un delito. Su arribo desencadena una investigación que cuestiona el dominio de la inteligencia artificial que rige la colonia y pone en riesgo la última esperanza de supervivencia humana. A lo largo de seis episodios, la serie entrelaza suspenso, ciencia ficción y una reflexión sobre el poder, el control y el destino de la civilización, conforme comparte sitio Andino.

¿QUÉ SERIE DE NETFLIX SUGIRIÓ GEORGE R. R. MARTIN A POCO DEL ESTRENO DE LA PRECUELA DE ‘JUEGO DE TRONOS’?

En medio de diferentes lanzamientos en las plataformas de streamings para el próximo año, los fanáticos de ’Juego de Tronos’ podrán disfrutar el 19 de enero el lanzamiento de la nueva precuela ‘A Knight of Seven Kingdoms’, a través de HBO y Max. Esta primera temporada contará con seis episodios y se tiene previsto una segunda a mediados del 2027. No obstante, según MovieWeb, el reconocido escritor estadounidense George R. R. Martin tuvo una opinión distinta y recomendó la serie ‘The Last Kingdom’, que se encuentra todas sus temporadas actualmente en la plataforma de Netflix, como una de las producciones de primer nivel debido a sus guiones e interpretaciones, mezclando magia, emoción y acción.

De hecho, para muchos seguidores, la serie británica fue un rotundo éxito, ya que contó con un final que logró convencer y obtuvo buenas valoraciones en reconocidas plataformas. Por su parte, ‘Game of Thrones’ tuvo un cierre con muchas polémicas entre los fans que se fue hasta las redes sociales. “La segunda temporada de ‘The Last Kingdom’, basada en la saga ‘Saxon’ de Bernard Cornwell, ha sido tan buena como la primera. La serie podría beneficiarse de un mayor presupuesto, honestamente, pero para todos los fans de Uhtred que hay ahí fuera (y me cuento entre ellos), es una adaptación bastante fiel de los libros y espero que haya tercera temporada”, dijo Martin.