Entre las investigaciones sobre el envejecimiento no sostienen que las personas nacidas entre 1945 y 1965 sean invulnerables o sobresalgan en todos los aspectos. En cambio, la evidencia científica muestra de forma reiterada que los adultos mayores suelen experimentar menos emociones negativas en su vida cotidiana, poseen una mayor capacidad para regular sus estados emocionales y orientan sus relaciones y objetivos hacia aquello que consideran realmente importante. Este comportamiento se le conoce como la teoría de la selectividad socioemocional, desarrollada por Laura Carstensen y otros especialistas en psicología. Según este enfoque, cuando las personas perciben que el tiempo disponible es más limitado, modifican sus prioridades: dejan de centrarse tanto en la búsqueda de nuevas experiencias o en ampliar su círculo social y pasan a valorar con mayor intensidad los vínculos significativos, las experiencias gratificantes y la reducción de conflictos innecesarios.

¿Cuál es esa ventaja que tienen los adultos mayores con la selectividad socioemocional que experimentan?

Diversos estudios indican que muchos adultos mayores disfrutan de un mayor bienestar emocional que las generaciones más jóvenes, incluso cuando enfrentan limitaciones de salud o recursos económicos. Este fenómeno no responde a una supuesta ventaja propia de una generación específica, sino a un proceso de adaptación psicológica en el que las personas reorganizan sus prioridades, metas y la forma en que dirigen su atención hacia aquello que les resulta más significativo. Si bien los llamados baby boomers han vivido circunstancias históricas particulares que influyen en su experiencia, la evidencia sugiere que gran parte de los beneficios emocionales observados se relaciona con el proceso natural del envejecimiento y no con características exclusivas de esa generación. De hecho, revisiones científicas sobre el envejecimiento social y emocional concluyen que, en comparación con los jóvenes, las personas mayores suelen experimentar menos emociones negativas y mantener una mayor estabilidad emocional.

Estas son las razones por lo cual los baby boomers tiene un mayor bienestar emocional que los jóvenes

Un aspecto llamativo de las personas nacidas entre 1945 y 1965 es que ese mayor equilibrio emocional coincide con un contexto histórico muy particular. Esta generación se desarrolló durante períodos de crecimiento económico en numerosos países, fue testigo de profundos cambios sociales y culturales, y hoy afronta la vejez en una época en la que el concepto de envejecer continúa siendo objeto de debate y redefinición. Por ello, su bienestar emocional no solo está relacionado con los cambios psicológicos propios del envejecimiento, sino también con las experiencias acumuladas a lo largo de una etapa histórica marcada por importantes transformaciones. En consecuencia, los baby boomers representan una generación que combina las ventajas emocionales asociadas a la edad con una trayectoria vital moldeada por acontecimientos sociales y económicos excepcionales.

Las lecciones que dejan los baby boomers a los jóvenes de esta generación que viene creciendo con la IA

Los jóvenes pueden extraer una enseñanza valiosa de los baby boomers: el bienestar emocional no depende únicamente de las circunstancias externas, sino también de la manera en que se reorganizan las prioridades a lo largo de la vida. La evidencia científica sugiere que quienes envejecen tienden a valorar más las relaciones significativas, a reducir los conflictos innecesarios y a concentrar su tiempo y energía en actividades que les brindan satisfacción y propósito. Asimismo, una lección importante es la capacidad para regular las emociones sin dejarse dominar por la inmediatez. En una época marcada por la hiperconectividad, la presión social y la búsqueda constante de nuevas experiencias, los adultos mayores suelen demostrar que no es necesario responder a cada estímulo ni perseguir todas las oportunidades para sentirse realizados. Aprender a seleccionar mejor las batallas, cuidar los vínculos cercanos y dedicar tiempo a aquello que realmente aporta valor puede convertirse en una estrategia efectiva para fortalecer el bienestar emocional desde edades tempranas.

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