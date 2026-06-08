Por Redacción EC

En plena era digital, donde los teléfonos inteligentes y las aplicaciones parecen haberse convertido en los dueños absolutos de la organización personal, un hábito tradicional se resiste a desaparecer. Aunque muchos han migrado a calendarios electrónicos y recordatorios automáticos, todavía existe un grupo de personas que prefiere confiar en una agenda de papel para ordenar sus actividades diarias. Por ese lado, la psicología señala que esta elección podría esconder beneficios que pocos imaginan. Asimismo, lejos de ser una costumbre pasada de moda, anotar compromisos, pendientes y objetivos a mano puede ofrecer ventajas que van más allá de la simple planificación. En un contexto donde las notificaciones, alertas y distracciones digitales son constantes, el simple gesto de abrir una libreta y escribir cada tarea podría convertirse en una herramienta inesperadamente poderosa.