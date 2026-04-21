¿Cómo se mide realmente la felicidad de un país? La respuesta va mucho más allá de percepciones superficiales. Factores como la salud, los ingresos, la estabilidad social y la sensación de seguridad influyen directamente en la calidad de vida de millones de personas. En 2026, el nuevo Informe Mundial de la Felicidad, elaborado por el Universidad de Oxford en conjunto con la Gallup, volvió a poner en evidencia las profundas brechas que existen a nivel global. El estudio analizó a 147 países y no se limitó a variables económicas, sino que incorporó la percepción real de bienestar de los ciudadanos en contextos muy distintos. Mientras algunas naciones destacan por su estabilidad y condiciones favorables, otras enfrentan escenarios marcados por conflictos, pobreza extrema y escaso apoyo social. En estos territorios, la vida cotidiana está atravesada por la incertidumbre y la falta de oportunidades. El informe no solo permite entender dónde se vive mejor, sino también identificar los lugares donde las condiciones son más adversas. En ese contexto, surge la pregunta sobre la posición de Perú dentro del ranking y cuáles son los países que hoy encabezan la lista de las realidades más complejas del mundo.

¿Está Perú en la lista? Estos son los 5 países más infelices del planeta Tierra

No, el territorio peruano no forma parte del grupo de las cinco naciones con los peores indicadores de bienestar. De acuerdo con el reciente estudio que recoge la plataforma Buzos, el “quinto del fondo” está compuesto por las siguientes naciones:

Afganistán: el país con el índice más bajo de todo el análisis.

Sierra Leona: presenta una de las situaciones más críticas.

Malawi: se ubica en la parte más profunda de la tabla.

Zimbabwe: continúa en los últimos escalones de bienestar percibido.

Botswana: ocupa la posición 143 de los 147 analizados.

¿Por qué estas naciones se ubican en el fondo del ranking?

Vivir en los últimos 30 lugares de este informe, una zona donde predominan países del África subsahariana y naciones en crisis como Líbano, es el resultado de problemas muy graves que se repiten:

Conflictos y política: La presencia constante de guerras y gobiernos que no ofrecen ninguna estabilidad.

Salud precaria: Una esperanza de vida saludable muy reducida y falta de servicios médicos.

Economía y soledad: Sueldos bajísimos por persona y la sensación de que no hay redes de apoyo social cuando alguien necesita ayuda.

Corrupción: Una percepción extremadamente alta de que sus líderes son deshonestos.

Cuáles son los países más felices del mundo

Cada territorio a nivel global presenta sus particularidades, pero para la elaboración del informe, son tomadas en cuenta hasta 6 variables respecto al análisis correspondiente: PIB per cápita, apoyo social, esperanza de vida sana, libertad, generosidad y percepción de la corrupción; que por cierto ha vuelto a situar a la misma nación nórdica en el primer lugar por novena ocasión consecutiva.

Según el Informe Mundial de la Felicidad, este es el listado conformado por los 10 países más felices del mundo hacia el 2026:

Finlandia

Islandia

Dinamarca

Costa Rica

Suecia

Noruega

Países Bajos

Israel

Luxemburgo

Suiza