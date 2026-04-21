Por Redacción EC

¿Cómo se mide realmente la felicidad de un país? La respuesta va mucho más allá de percepciones superficiales. Factores como la salud, los ingresos, la estabilidad social y la sensación de seguridad influyen directamente en la calidad de vida de millones de personas. En 2026, el nuevo Informe Mundial de la Felicidad, elaborado por el Universidad de Oxford en conjunto con la Gallup, volvió a poner en evidencia las profundas brechas que existen a nivel global. El estudio analizó a 147 países y no se limitó a variables económicas, sino que incorporó la percepción real de bienestar de los ciudadanos en contextos muy distintos. Mientras algunas naciones destacan por su estabilidad y condiciones favorables, otras enfrentan escenarios marcados por conflictos, pobreza extrema y escaso apoyo social. En estos territorios, la vida cotidiana está atravesada por la incertidumbre y la falta de oportunidades. El informe no solo permite entender dónde se vive mejor, sino también identificar los lugares donde las condiciones son más adversas. En ese contexto, surge la pregunta sobre la posición de Perú dentro del ranking y cuáles son los países que hoy encabezan la lista de las realidades más complejas del mundo.