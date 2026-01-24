Redacción EC
Redacción EC

Generalmente, las oportunidades laborales suelen concretarse a través del estudio de carreras profesionales impartidas en diversas universidades, las cuales se vienen adaptando a un mundo cada vez más digitalizado. En ese contexto, la destaca por su creciente influencia, especialmente en el ámbito laboral, lo que ha despertado la preocupación de más de uno. Y es que, tras el avance de la tecnología, a través de un estudio de Microsoft Research se reveló que existen una serie de que están susceptibles a que gran parte de su trabajo sean realizados o apoyados por algoritmos avanzados. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ PROFESIONES PODRÍAN DESAPARECER TRAS EL AVANCE DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

A través de una investigación de Microsoft Research, compartido por Infobae, se reveló que la inteligencia artificial ha puesto en riesgo algunas profesiones que hasta ahora se consideraban poco vulnerables a la automatización, por lo que actualmente con la ayuda de la IA buscarán potenciarse y mejorar su rendimiento en el trabajo. Y es que, gracias al análisis de 200 000 interacciones entre las personas y la plataforma de Microsoft Copilot en Estados Unidos (enero hasta septiembre 2024), se pudo determinar que cerca de 40 profesiones se encuentran susceptibles de que sus labores sean realizadas o apoyadas por dicha tecnología.

@erick.caceres.s Microsoft acaba de publicar un estudio con las 40 profesiones que podrían desaparecer por culpa de la inteligencia artificial 😱 ¿Está tu carrera en la lista? Comenta “parte 2” si quieres que te diga las profesiones más seguras 💬 👇 Etiqueta a alguien que necesite ver esto. #IA #ChatGPT #Microsoft #CarrerasEnRiesgo #FuturoLaboral #Educación #Profesiones #Estudiantes #Reinvéntate ♬ Mysterious and sad BGM(1120058) - S and N

Asimismo, de acuerdo con el equipo de Microsoft, los intérpretes y traductores lideran el ranking de las profesiones que están más en riesgo, seguidos por historiadores; escritores y autores; representantes de ventas de servicios; programadores CNC; locutores; representantes y operadores de atención al cliente; teleoperadores; matemáticos; científicos de datos; periodistas; redactores; editores; docentes universitarios; especialistas en relaciones públicas; analistas financieros; desarrolladores web, entre otros. Aunque, esto no quiere decir que necesariamente vayan a desaparecer estos campos laborales, por el contrario, pues lleva a una transformación de sus funciones.

Esto se debe a la alta coincidencia entre los campos laborales y las habilidades de la IA generativa, como en la elaboración o edición de materiales informativos, la producción de contenidos, la recopilación, gestión y difusión de información, así como la explicación o presentación de datos, conforme señala el estudio realizado. Además, Microsoft Research precisó que predecir los cambios, por ahora, es imposible, debido a que en cualquier momento la tecnología puede generar nuevas áreas profesionales. “El trabajo de información, que consiste en crear, procesar y transmitir datos o conocimiento, es donde la IA muestra mayor capacidad para asumir tareas antes reservadas a profesionales humanos”, indica el informe.

¿CUÁLES SON LAS PROFESIONES QUE NO SE DEBEN ESTUDIAR, SEGÚN LA IA?

De acuerdo con El Universal, las personas se enfrentan a una tecnología, como la inteligencia artificial, que se expande cada vez más y abarca diversos campos, por lo que escoger una profesión se ha vuelto una decisión cada vez más estratégica. A continuación, te presentamos las tres carreras que la IA no sugiere estudiar en estos tiempos:

  • Abogacía: El progreso de la inteligencia artificial en el campo legal posibilita analizar casos, revisar documentos y generar informes con mayor velocidad y precisión que los seres humanos. Aunque la abogacía no desaparecerá, los profesionales deberán concentrarse en áreas más especializadas, como el derecho tecnológico o la ciberseguridad.
  • Administración de empresas: La automatización de tareas administrativas ha disminuido la demanda de profesionales en este sector. Las empresas ahora buscan perfiles con conocimientos en tecnología, gestión de datos y análisis predictivo, lo que obliga a los administradores tradicionales a adaptarse a nuevas habilidades.

TAGS