Generalmente, las oportunidades laborales suelen concretarse a través del estudio de carreras profesionales impartidas en diversas universidades, las cuales se vienen adaptando a un mundo cada vez más digitalizado. En ese contexto, la inteligencia artificial destaca por su creciente influencia, especialmente en el ámbito laboral, lo que ha despertado la preocupación de más de uno. Y es que, tras el avance de la tecnología, a través de un estudio de Microsoft Research se reveló que existen una serie de profesiones que están susceptibles a que gran parte de su trabajo sean realizados o apoyados por algoritmos avanzados. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ PROFESIONES PODRÍAN DESAPARECER TRAS EL AVANCE DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

A través de una investigación de Microsoft Research, compartido por Infobae, se reveló que la inteligencia artificial ha puesto en riesgo algunas profesiones que hasta ahora se consideraban poco vulnerables a la automatización, por lo que actualmente con la ayuda de la IA buscarán potenciarse y mejorar su rendimiento en el trabajo. Y es que, gracias al análisis de 200 000 interacciones entre las personas y la plataforma de Microsoft Copilot en Estados Unidos (enero hasta septiembre 2024), se pudo determinar que cerca de 40 profesiones se encuentran susceptibles de que sus labores sean realizadas o apoyadas por dicha tecnología.

Asimismo, de acuerdo con el equipo de Microsoft, los intérpretes y traductores lideran el ranking de las profesiones que están más en riesgo, seguidos por historiadores; escritores y autores; representantes de ventas de servicios; programadores CNC; locutores; representantes y operadores de atención al cliente; teleoperadores; matemáticos; científicos de datos; periodistas; redactores; editores; docentes universitarios; especialistas en relaciones públicas; analistas financieros; desarrolladores web, entre otros. Aunque, esto no quiere decir que necesariamente vayan a desaparecer estos campos laborales, por el contrario, pues lleva a una transformación de sus funciones.

Esto se debe a la alta coincidencia entre los campos laborales y las habilidades de la IA generativa, como en la elaboración o edición de materiales informativos, la producción de contenidos, la recopilación, gestión y difusión de información, así como la explicación o presentación de datos, conforme señala el estudio realizado. Además, Microsoft Research precisó que predecir los cambios, por ahora, es imposible, debido a que en cualquier momento la tecnología puede generar nuevas áreas profesionales. “El trabajo de información, que consiste en crear, procesar y transmitir datos o conocimiento, es donde la IA muestra mayor capacidad para asumir tareas antes reservadas a profesionales humanos”, indica el informe.

¿CUÁLES SON LAS PROFESIONES QUE NO SE DEBEN ESTUDIAR, SEGÚN LA IA?

De acuerdo con El Universal, las personas se enfrentan a una tecnología, como la inteligencia artificial, que se expande cada vez más y abarca diversos campos, por lo que escoger una profesión se ha vuelto una decisión cada vez más estratégica. A continuación, te presentamos las tres carreras que la IA no sugiere estudiar en estos tiempos: