La visita del papa León XIV al Perú tendrá uno de sus momentos más importantes en Ucayali, donde miles de personas esperan recibirlo. El domingo 15 de noviembre, Pucallpa será escenario de una jornada con encuentros de representantes de pueblos indígenas amazónicos y una misa multitudinaria. Sin embargo, las actividades del Santo Padre no se limitarán a estas reuniones, pues también recorrerá distintas calles de la ciudad, comenzando en la Plaza de Armas y continuando por jirones y avenidas. Esta será una de las últimas actividades de su visita al país, antes de participar en la misa programada en la Base Aérea Las Palmas y regresar a Roma. Ante la expectativa por su llegada, conocer el itinerario permitirá identificar los lugares por donde pasará y organizar la participación en los encuentros. Conoce cuál será la ruta de León XIV en Pucallpa, qué actividades tiene previstas y cuáles son los requisitos para asistir.

¿QUÉ CALLES RECORRERÁ EL PAPA LEÓN XIV EN PUCALLPA?

El domingo 15 de noviembre, León XIV se desplazará por diferentes vías de Pucallpa como parte de las actividades previstas durante su visita a Ucayali. El trayecto tendrá como punto de partida la Plaza de Armas y comprenderá las siguientes calles y avenidas:

Jirón Tacna. Jirón Sucre. Jirón Tarapacá. Avenida Sáenz Peña. Avenida Centenario. Avenida Aviación. Avenida Túpac Amaru.

¿CUÁL SERÁ LA AGENDA DEL PONTÍFICE EN UCAYALI?

La llegada de León XIV a Pucallpa está prevista para las 14:30 horas. Su programación contempla dos actividades principales:

Encuentro con representantes de pueblos indígenas

A las 3:00 pm, se reunirá con misioneros y delegaciones amazónicas en el Malecón Puerto Callao, junto a la laguna de Yarinacocha. Participarán representantes de los pueblos Shipibo-Konibo, Asháninka y Kukama, además de otras comunidades convocadas mediante la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA).

El encuentro tendrá tres ejes: escuchar, sembrar y celebrar. También está prevista la plantación de un árbol de shihuahuaco, especie amazónica que puede superar los mil años de vida, en una actividad con niños y adultos mayores.

Misa en la Villa Deportiva Regional

A las 4:45 pm, el pontífice presidirá una celebración eucarística en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, conocida como La Videnita, ubicada en el distrito de Manantay. Las autoridades estiman la asistencia de aproximadamente 50 mil fieles provenientes de Ucayali y otras regiones del país, según informa Infobae.

El papa León XIV en Argentina. (Foto de Luis ROBAYO / AFP). / LUIS ROBAYO

¿CÓMO INSCRIBIRSE PARA PARTICIPAR EN LOS ENCUENTROS?

El Gobierno Regional de Ucayali, en coordinación con el Vicariato, habilitó un registro virtual gratuito mediante la plataforma Joinnus desde el 5 de noviembre. Las entradas son personales e intransferibles, por lo que las autoridades han establecido las siguientes disposiciones:

La inscripción es obligatoria para ingresar a los dos encuentros. Está prohibida la venta o transferencia de entradas. Se coordinará el traslado de delegaciones amazónicas de distintas localidades.

¿SABÍAS QUE LOS INTERNOS DE PUCALLPA TALLARON DOS SILLAS PARA EL PAPA?

Internos del establecimiento penitenciario de Pucallpa elaboraron dos sillas de madera tallada para recibir a León XIV. Una será entregada al pontífice y la otra permanecerá en la ciudad para una futura exhibición.

Las piezas destacan por sus detalles ornamentales, especialmente en los brazos de los asientos. El senador Jorge Velásquez Portocarrero señaló a Panamericana que los trabajos reflejan las habilidades artesanales adquiridas por internos durante sus años en el penal.

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