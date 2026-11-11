¿Estarás en Pucallpa? Este es el recorrido que realizará el papa León XIV durante su visita | Foto: EFE
¿Estarás en Pucallpa? Este es el recorrido que realizará el papa León XIV durante su visita | Foto: EFE
Por Redacción EC

La visita del papa León XIV al Perú tendrá uno de sus momentos más importantes en Ucayali, donde miles de personas esperan recibirlo. El domingo 15 de noviembre, Pucallpa será escenario de una jornada con encuentros de representantes de pueblos indígenas amazónicos y una misa multitudinaria. Sin embargo, las actividades del Santo Padre no se limitarán a estas reuniones, pues también recorrerá distintas calles de la ciudad, comenzando en la Plaza de Armas y continuando por jirones y avenidas. Esta será una de las últimas actividades de su visita al país, antes de participar en la misa programada en la Base Aérea Las Palmas y regresar a Roma. Ante la expectativa por su llegada, conocer el itinerario permitirá identificar los lugares por donde pasará y organizar la participación en los encuentros. Conoce cuál será la ruta de León XIV en Pucallpa, qué actividades tiene previstas y cuáles son los requisitos para asistir.

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