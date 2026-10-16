Moquegua y Tacna presentan índices de envejecimiento superiores al promedio nacional, según los resultados de los Censos Nacionales 2025. (Imagen: Gemini IA)
Moquegua y Tacna presentan índices de envejecimiento superiores al promedio nacional, según los resultados de los Censos Nacionales 2025. (Imagen: Gemini IA)
Por Redacción EC

El Perú atraviesa una transformación demográfica que podría cambiar las prioridades de los servicios públicos durante las próximas décadas. Los resultados de los Censos Nacionales 2025, publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), identificaron a Puno y Moquegua como las regiones con los índices de envejecimiento más elevados del país. En ambos territorios, la población infantil tiene un peso cada vez menor frente a las generaciones adultas, un fenómeno relacionado con los cambios en la estructura por edades y la disminución de la proporción de menores de 15 años.