Hace más de un año, Robert Prevost, bajo el nombre de papa León XIV, fue elegido tras un cónclave de aproximadamente dos días en la Capilla Sixtina. Su elección generó gran expectativa entre los fieles, especialmente en Perú, donde desarrolló gran parte de su trayectoria religiosa. Así, luego de que el Vaticano confirmara la agenda oficial del viaje del Sumo Pontífice que realizará en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, diversas instituciones y agrupaciones ya vienen organizándose para recibirlo de la mejor manera. En ese sentido, en medio de su esperada llegada, se ha realizado un recorrido por los himnos que acompañaron las visitas de los papas Juan Pablo II y Francisco, así como el que acompañará a León XIV, composiciones que se han convertido y prometen convertirse en parte de la memoria colectiva de una población que busca unidad y esperanza en el país. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES FUERON LAS CANCIONES QUE ACOMPAÑARON LAS VISITAS DE LOS PAPAS AL PERÚ?

El Perú vivió un acontecimiento histórico que quedó en la memoria de miles de personas hace más de 41 años, cuando el papa Juan Pablo II llegó por primera vez al país. En aquella ocasión, miles de personas se congregaron en las principales avenidas y plazas para presenciar el paso del Sumo Pontífice a bordo del “papamóvil”, mientras impartía su bendición a los fieles. Desde ese entonces, el papa Francisco también fue otro de los pontífices que pisaron suelo peruano y ahora la comunidad católica se alista para recibir a León XIV. No obstante, los himnos creados especialmente para los Santos Padres han marcado la vida de numerosos feligreses, al transmitir la fe y el sentimiento de un pueblo hacia Dios. Por consiguiente, te presentamos, compartido por Andina, las canciones oficiales que acompañaron la visita de los papas al Perú:

Papa Juan Pablo II - “Juan Pablo peregrino” : Durante su visita al Perú en febrero de 1985, el Santo Padre recorrió ocho ciudades acompañado por el himno “Juan Pablo peregrino”, compuesto por Modesto Rodríguez Puyén. En aquel momento, la letra de la canción reflejaba la difícil situación que atravesaba el país.

: Durante su visita al Perú en febrero de 1985, el Santo Padre recorrió ocho ciudades acompañado por el himno “Juan Pablo peregrino”, compuesto por Modesto Rodríguez Puyén. En aquel momento, la letra de la canción reflejaba la difícil situación que atravesaba el país. Papa Juan Pablo II - “Danos hoy hambre de Dios” : En mayo de 1988, el papa regresó al Perú por un periodo de 40 horas para participar en el V Congreso Eucarístico y Mariano de los Países Bolivarianos, actividad que concentró su agenda en Lima. El himno oficial del encuentro fue “Danos hoy hambre de Dios”, compuesto por monseñor Juan José Larrañeta.

: En mayo de 1988, el papa regresó al Perú por un periodo de 40 horas para participar en el V Congreso Eucarístico y Mariano de los Países Bolivarianos, actividad que concentró su agenda en Lima. El himno oficial del encuentro fue “Danos hoy hambre de Dios”, compuesto por monseñor Juan José Larrañeta. Papa Francisco - “Con Francisco a caminar” : Casi tres décadas después, el papa argentino visitó el Perú del 18 al 21 de enero de 2018 y recorrió Puerto Maldonado, Trujillo y Lima. El himno oficial de su visita fue “Con Francisco a caminar”, compuesto por Óscar Quiñones Enciso e interpretado junto a su hermana Elizabeth.

: Casi tres décadas después, el papa argentino visitó el Perú del 18 al 21 de enero de 2018 y recorrió Puerto Maldonado, Trujillo y Lima. El himno oficial de su visita fue “Con Francisco a caminar”, compuesto por Óscar Quiñones Enciso e interpretado junto a su hermana Elizabeth. Papa León XIV - “León, hermano del camino”: Compuesto por Jaime Montoya e interpretado por el coro Aguchita, será el himno oficial de la visita del papa León XIV al Perú. La canción fue seleccionada entre 394 propuestas provenientes de 23 regiones y combina ritmos andinos con voces en español, quechua y aimara.

@mincetur ¡Ya puedes ver el videoclip de “León, hermano del camino”! Conoce el himno oficial que acompañará la visita del papa León XIV al Perú. #PapaLeónEnPerú #LeónHermanoDelCamino ♬ sonido original - MINCETUR

¿QUÉ DÍAS PODRÍAN SER DECLARADOS NO LABORABLES POR LA VISITA DEL PAPA LEÓN XIV AL PERÚ?

Ante la llegada del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre, y una agenda que congregará a miles de feligreses, el Gobierno peruano estaría evaluando implementar una serie de días no laborables dirigidos tanto a los trabajadores del sector público como del privado. Así, en entrevista con D News, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, sostuvo que el informe presentado por su cartera busca evaluar la declaración de feriados no laborables para el miércoles 11, jueves 12 y lunes 16 de noviembre en Lima, así como de feriados regionales en Lambayeque, Ucayali y Cusco.

Por consiguiente, el titular del MTPE dejó en claro que la decisión sobre el feriado aún no está definida, ya que también se evalúa reforzar la seguridad del Santo Padre durante su visita al país, conforme comparte Infobae. “En el caso de Lima, consideramos todavía dentro de la evaluación, que este se materialice solo el día lunes 16. Consideramos que no sería necesario el 11 y el 12. (...) El 16 proque es la misa multitudinaria, es el día central, cae lunes. Podríamos asegurar que por ahí la decisión, estamos evaluando”, explicó Sheput.