Por Luis Carlo Merino

Las horas perdidas a nivel global, y debido al flujo de vehículos paralizados en una vía o autopista, hoy genera tanto estrés, incomodidad, como gastos extras en combustible, por ejemplo, y también transporte. A fines de enero de 2026, se hizo público el índice de tráfico de TomTom, un servicio internacional que proporciona datos acerca de la congestión, el tiempo promedio de viaje, impacto de las horas pico, entre otros aspectos vinculados al tránsito de autos, llamando la atención por situar a Lima como una de las ciudades con el peor tráfico de América Latina, y entre las más complejas del mundo. Con respecto a esta información, y bajo particular met ahora te revelamos los nombres de las urbes que junto a la capital peruana lideran ranking donde figuran las más saturadas.

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