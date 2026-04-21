Las horas perdidas a nivel global, y debido al flujo de vehículos paralizados en una vía o autopista, hoy genera tanto estrés, incomodidad, como gastos extras en combustible, por ejemplo, y también transporte. A fines de enero de 2026, se hizo público el índice de tráfico de TomTom, un servicio internacional que proporciona datos acerca de la congestión, el tiempo promedio de viaje, impacto de las horas pico, entre otros aspectos vinculados al tránsito de autos, llamando la atención por situar a Lima como una de las ciudades con el peor tráfico de América Latina, y entre las más complejas del mundo. Con respecto a esta información, y bajo particular met ahora te revelamos los nombres de las urbes que junto a la capital peruana lideran ranking donde figuran las más saturadas.

LA UBICACIÓN DE PERÚ EN RANKING 2026 INTEGRADO POR LAS CIUDADES CON MAYOR TRÁFICO

Existen distinciones que enaltecen y logran reconocimiento a nivel mundial por aspectos positivos, pero otras que simplemente preocupan a diversas ciudades del mundo como la capital del Perú que vuelve a figurar con el peor tráfico de América Latina, por ejemplo, y de acuerdo a índice establecido por parte de un TomTom que evalúa tiempos de viaje promedio, costos de combustible y emisiones de CO2, entre otros datos de similares características.

A través de su plataforma web oficial, dicho servicio dio a conocer que basado en el análisis de 387 localidades de 55 países, Lima se ubica en el puesto número 1 de ranking 2026 a nivel global, y considerando la cantidad de horas anuales perdidas por saturación a bordo de automóviles, mientras en segundo lugar termina ubicándose la urbe irlandesa de Dublín, seguida de Ciudad de México, Bucarest, y Bengaluru, India, que completa Top 5.

Resulta importante destacar también, y como dato relevante basado en el estudio analítico de TomTom, que los ciudadanos de la capital peruana perdieron en 2025 hasta 195 horas durante las denominadas ‘horas punta’ en las cuales se suele generar la muchas veces estresante congestión vehicular o el llamado embotellamiento.

EL TOP 10 DE LAS CIUDADES CON MAYOR CONGESTIÓN VEHICULAR A NIVEL GLOBAL

1- Lima, Perú / 195 horas perdidas al año (Hora punta)

2- Dublín, Irlanda / 191 horas perdidas al año (Hora punta)

3- Ciudad de México, México / 184 horas perdidas al año (Hora punta)

4- Bucarest, Rumania / 171 horas perdidas al año (Hora punta)

5- Bengaluru, India / 168 horas perdidas al año (Hora punta)

6- Davao City, Filipinas / 168 horas perdidas al año (Hora punta)

7- Barranquilla, Colombia/ 162 horas perdidas al año (Hora punta)

8- Arequipa, Perú / 154 horas perdidas al año (Hora punta)

9- Kumamoto, Japón / 154 horas perdidas al año (Hora punta)

10- Bogotá, Colombia / 153 horas perdidas al año (Hora punta)

LA CANTIDAD DE SALARIOS QUE LLEGA A PERDER UN LIMEÑO POR LA CONGESTIÓN VEHICULAR, SEGÚN EL BCRP

El Reporte de Inflación del BCRP presenta información trimestral acerca del panorama actual y proyecciones macroeconómicas, siendo la edición publicada el 20 de diciembre 2024 aquella que le dedica varias líneas a la “Congestión del Transporte Urbano y sus Efectos Económicos”, dando a conocer así alarmantes cifras en cuanto a pérdidas monetarias se refiere.

“La congestión vehicular es un problema de movilidad urbana que afecta negativamente a la competitividad y a la productividad de la economía, y que genera pérdidas de bienestar en la población”, refiere dicha institución al respecto, y haciendo hincapié en que hacia el año 2023, los costos asociados al tráfico en Lima evidenciaron incremento tanto por combustible como horas utilizadas para desplazarnos.

En relación a las estimaciones económicas, el BCRP profundiza aún más mediante “Reporte de Inflación” de 2024, y revela que casi 4 sueldos mínimos ascendentes hoy a los S/1.130, son los que termina perdiendo un limeño a causa del atasco y embotellamiento registrado cada año en la capital.

“Para 2023, se estima que una persona pierde en promedio S/3,8 mil al año en Lima”, da a conocer el informe, mientras considerando a la Población Económicamente Activa Ocupada (PEAO) urbana, el costo se eleva a S/20 mil millones que termina bordeando el 2,0% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional.

La problemática de la congestión urbana también incide en factores económicos, según lo estimado por parte del BCRP, y para atenuar ello consolida “Reporte de Inflación” - Diciembre 2024, compartiendo los siguientes enfoques clave:

Infraestructura eficiente y gestión del tráfico

- “Incluye el uso de infraestructura que favorezca el transporte masivo eficiente, semáforos optimizados, monitoreo en tiempo real, vigilancia del cumplimiento de normas de tránsito, restricción del uso del vehículo particular y promoción del uso de transporte público, transporte compartido y bicicletas”.

Reducción de la demanda de viajes

- “El trabajo es el principal generador de viajes en una ciudad, de manera que las políticas que promueven el trabajo remoto y la flexibilización en los horarios de entrada y salida podrían disminuir sensiblemente la demanda de transporte y, en consecuencia, los niveles de congestión vial”.

Planificación y logística urbana eficiente

- “Se requiere un sistema de recopilación y gestión de datos sistematizados con información histórica y georreferenciada sobre tráfico”.

- “Además, una adecuada gestión de los servicios municipales (riego de áreas verdes, limpieza y obras en pistas y veredas, entre otros), en horarios de libre tránsito y no en horarios de alta congestión vehicular”.