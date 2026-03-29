Por Redacción EC

La educación superior en América Latina hoy cuenta con grandes exponentes, y a la vez prestigiosas instituciones que incluso a nivel global, terminan liderando diversas clasificaciones internacionales. Al respecto, hoy vamos a referirnos a nuevo ranking cuya edición 2026 incluye 55 materias específicas distribuidas en cinco amplias áreas temáticas, y ahora llama la atención destacando a 5 carreras de universidades peruanas entre las 100 mejores. Según lo comparten las propias casas de estudio que figuran reconocidas mediante dicho trabajo realizado, este resultado reafirma su liderazgo académico, y posicionamiento regional gracias a especialidades ofrecidas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.