La educación superior en América Latina hoy cuenta con grandes exponentes, y a la vez prestigiosas instituciones que incluso a nivel global, terminan liderando diversas clasificaciones internacionales. Al respecto, hoy vamos a referirnos a nuevo ranking cuya edición 2026 incluye 55 materias específicas distribuidas en cinco amplias áreas temáticas, y ahora llama la atención destacando a 5 carreras de universidades peruanas entre las 100 mejores. Según lo comparten las propias casas de estudio que figuran reconocidas mediante dicho trabajo realizado, este resultado reafirma su liderazgo académico, y posicionamiento regional gracias a especialidades ofrecidas.

LAS 5 CARRERAS OFRECIDAS POR UNIVERSIDADES PERUANAS QUE DESTACAN ENTRE LAS 100 MEJORES DEL MUNDO

Nuevamente el Perú sobresale en cuanto a formación y liderazgo académico se refiere, y así llamando la atención tras darse a conocer el ranking por disciplinas que elabora la firma británica Quacquarelli Symonds (QS) anualmente.

El más reciente informe compartido al respecto, hoy sitúa a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en primer lugar a nivel nacional, y “en 21 de las 55 áreas temáticas evaluadas”.

Así lo reporta la propia institución de educación superior, dando a conocer así que las siguientes carreras figuran hacia el 2026 entre las 100 mejores a nivel global:

Historia y Estudios de Desarrollo (Rango 51–100)

Derecho (Puesto 91)

Lenguas Modernas (Puesto 96)

Arqueología y Política Social y Administración (Rango 101–150)

Antropología (Rango 101–200)

“El Ranking QS by Subject evalúa el desempeño universitario por áreas temáticas y considera indicadores vinculados con la reputación académica, la reputación entre empleadores, el impacto de la investigación y la fortaleza de la producción investigadora”, remarca también la PUCP a través de nota mediante la cual revela asimismo que a nivel latinoamericano, 10 de sus disciplinas se ubican dentro del top 10 de la misma clasificación mundial publicada a fines del mes de marzo 2026.

Cabe resaltar, que también la carrera de Estomatología/Odontología ofrecida por parte de la Científica del Sur, hoy figura entre las 100 mejores del mundo, según dicha firma británica, y convirtiéndose así en la primera universidad del Perú que alcanza tamaño reconocimiento.

LA PUCP Y SU UBICACIÓN EN RANKING QS 2026 CONFORMADO POR LAS MEJORES UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS

Con miras al presente 2026, una nueva clasificación internacional publicada a fines del 2025, revela listado donde figuran las mejores instituciones de educación superior de América Latina, y una de ellas resaltando como la única peruana en Top 20.

De acuerdo a la información compartida por parte de QS, y entorno a Ranking Mundial de Universidades, la PUCP hoy domina la escena local ocupando puesto 15 de 492 evaluadas a nivel regional, y esto gracias a los 84.4 de puntaje que les resulta histórico como registro.

“Este resultado refleja no solo la posición en la tabla general, sino la consistencia en indicadores estructurales y de reputación que valoran académicos y empleadores”, refiere la propia universidad peruana cuyo liderazgo trasciende anualmente, y le permite superar con creces los siguientes 8 indicadores medidos por parte de dicha firma británica:

Reputación académica

Reputación entre empleadores

Red internacional de investigación

Ratio profesores-estudiantes

Profesores con doctorado

Impacto web

Citas por articulo

Artículos por académico

Resulta importante destacar, que el Ranking QS Latinoamérica & Caribe 2026 se hizo público a inicios de octubre 2025, y la PUCP conformando grupo ascendente a las 492 universidades de 26 países considerados para la evaluación basada en hasta 8 indicadores que terminan posicionándola en el top 3%.