La Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) ha formalizado la adopción obligatoria del teletrabajo para el sector público entre el 9 y el 14 de marzo como respuesta a la crisis de abastecimiento de gas natural. La decisión busca reducir la movilidad de trabajadores y garantizar que los servicios del Estado continúen funcionando mientras se atiende la situación energética.

Sin embargo, la norma también contempla excepciones para determinadas instituciones que deberán continuar con labores presenciales o bajo esquemas mixtos debido a la naturaleza de sus funciones. En estos casos, cada entidad tendrá la responsabilidad de organizar el trabajo para asegurar la atención a la ciudadanía. Conoce qué organismos seguirán operando de manera presencial y cómo se aplicará esta disposición.

¿QUÉ ORGANISMOS ESTATALES ESTÁN EXENTOS DEL TELETRABAJO OBLIGATORIO?

A pesar de la restricción general, diversas instituciones estratégicas continuarán con sus actividades en oficinas para no interrumpir servicios básicos.

Los organismos del sistema electoral, tales como la ONPE, el JNE y el Reniec, forman parte de esta excepción debido a la relevancia de sus funciones actuales.

Asimismo, los centros hospitalarios del Ministerio de Salud y EsSalud, junto con los Centros de Emergencia Mujer (Programa Aurora), seguirán brindando soporte físico.

Según la normativa, los directivos de estas áreas tienen la responsabilidad de establecer turnos o mecanismos que garanticen el funcionamiento de las labores esenciales.

¿QUÉ ENTIDADES DE CONTROL Y LOGÍSTICA CONTINUARÁN CON SUS LABORES FÍSICAS?

La resolución también contempla a organismos que cumplen funciones de fiscalización, regulación y supervisión en distintos sectores. Entre ellos se encuentran Indecopi, Sunafil, la Autoridad de Transporte Urbano y Osinergmin, quienes están facultadas para determinar qué personal es indispensable en sus sedes. De igual manera, las actividades relacionadas con la logística de transportes por aire, mar y tierra no se detendrán.

Para facilitar el traslado de quienes deban acudir a sus puestos, la norma incentiva el uso de la bicicleta, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 30936, sugiriendo además priorizar a empleados que vivan cerca de sus oficinas.

¿QUÉ SUCEDERÁ SI LAS FUNCIONES NO PUEDEN REALIZARSE DE FORMA VIRTUAL?

En situaciones donde las tareas de un servidor público no sean compatibles con la modalidad remota, las Oficinas de Recursos Humanos tienen la potestad de aplicar soluciones alternativas. Estas áreas podrán variar momentáneamente las responsabilidades de los trabajadores para que encajen en el entorno digital o, en última instancia, gestionar el uso de vacaciones acumuladas y horas extra.

Servir ha sido enfático al señalar que esta transición es temporal y directa, por lo que las instituciones deben mantener la continuidad de los servicios del Estado mientras se atiende la situación derivada de la emergencia energética, según informa Infobae.

¿POR QUÉ SE HA PRIORIZADO EL TELETRABAJO FRENTE A LA CRISIS DE GNV?

La decisión de vaciar las oficinas públicas responde a la necesidad de reservar el limitado stock de gas natural para el transporte masivo de pasajeros. Al reducir la cantidad de burócratas desplazándose por la ciudad, se libera capacidad energética para que buses del Metropolitano y Corredores sigan operando.

