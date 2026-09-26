Estas son las regiones de la costa del Perú que presentarán lloviznas desde este 28 de setiembre hasta el 3 de octubre | Foto: Andina
Estas son las regiones de la costa del Perú que presentarán lloviznas desde este 28 de setiembre hasta el 3 de octubre | Foto: Andina
Por Redacción EC

La costa peruana afrontará varios días con cambios importantes en las condiciones meteorológicas previstas para la próxima semana, que podrían generar especial atención entre la población. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que desde la madrugada del lunes 28 de setiembre hasta la mañana del sábado 3 de octubre se espera la presencia de lloviznas en sectores de la costa centro y sur del país, acompañadas de un panorama marcado por mayor humedad y variaciones en el estado del cielo. Este escenario podría modificar las condiciones habituales durante las primeras horas de varias jornadas a lo largo de este periodo previsto. Descubre qué regiones están comprendidas en este pronóstico y qué condiciones se esperan durante los próximos días.

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