La costa peruana afrontará varios días con cambios importantes en las condiciones meteorológicas previstas para la próxima semana, que podrían generar especial atención entre la población. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que desde la madrugada del lunes 28 de setiembre hasta la mañana del sábado 3 de octubre se espera la presencia de lloviznas en sectores de la costa centro y sur del país, acompañadas de un panorama marcado por mayor humedad y variaciones en el estado del cielo. Este escenario podría modificar las condiciones habituales durante las primeras horas de varias jornadas a lo largo de este periodo previsto. Descubre qué regiones están comprendidas en este pronóstico y qué condiciones se esperan durante los próximos días.

¿QUÉ REGIONES DE LA COSTA DEL PERÚ PRESENTARÁN LLOVIZNAS HASTA EL 3 DE OCTUBRE?

Las regiones consideradas son Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, donde las precipitaciones podrían registrarse especialmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Sin embargo, la intensidad prevista variará dependiendo de la localidad.

En Lima se calculan acumulados cercanos a los 2 milímetros por día, mientras que Ica podría registrar hasta 1 milímetro diario. Para Arequipa se esperan valores próximos a los 2 milímetros por día, y en Moquegua y Tacna los acumulados podrían situarse entre 0,5 y 2 milímetros diarios.

Foto referencial: Andina

¿QUÉ CONDICIONES METEOROLÓGICAS ACOMPAÑARÁN A LAS LLOVIZNAS?

Durante estos días también se anticipa un incremento de la cobertura nubosa en diferentes sectores de la costa. La presencia de humedad favorecerá además la aparición de niebla y neblina, fenómenos que podrían desarrollarse tanto en áreas próximas al océano como en lugares ubicados a mayor distancia del litoral.

De acuerdo con el Senamhi, estas condiciones estarán vinculadas con la cercanía del Anticiclón del Pacífico Sur, cuya influencia contribuirá al ingreso de vientos provenientes del sur hacia la costa peruana.

¿QUÉ RECOMIENDA EL SENAMHI ANTE ESTE PRONÓSTICO?

Frente a las condiciones previstas, el Ministerio del Ambiente, mediante el Senamhi, aconseja a la población mantenerse atenta a la información oficial. La entidad recomienda consultar periódicamente sus pronósticos y avisos meteorológicos, ya que estos permiten conocer la evolución de las condiciones atmosféricas en cada localidad, según informa la agencia Andina.

(Foto referencial: Andina)

¿QUÉ ES EL SENAMHI Y QUE FUNCIONES CUMPLE?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente. Se inició como un Organismo Público Descentralizado del Sector Defensa creado por D.L.N° 17532 del 25 de Marzo de 1969, regulada por la Ley N° 24031 del 14 de Diciembre de 1984, su modificatoria aprobada por Ley N° 27188 del 25 de Octubre de 1999, el Reglamento de su Ley establecida con D.S.N° 005-85-AE del 26 de Julio de 1985.

El SENAMHI tiene como propósito generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible en beneficio de la sociedad peruana.

Con el ánimo de difundir información confiable y de calidad, el SENAMHI opera, controla, organiza y mantiene la Red Nacional de más de 900 Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de conformidad con las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

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