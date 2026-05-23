A pocas semanas de que finalice el otoño en el Perú, en la que se caracteriza principalmente por su asociación con la disminución de las horas de luz, el cambio de color de las hojas de los árboles y la presencia de días más frescos, entre otras condiciones, expertos han señalado que este patrón podría variar debido al comportamiento reciente del clima en algunas partes del país, que evidencia señales vinculadas al Fenómeno El Niño Costero. En ese contexto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó altas temperaturas en regiones de la costa y sierra en los próximos días. Este evento climatológico no solo traerá calor, sino también altos niveles de radiación y fuertes vientos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ REGIONES DEL PERÚ PRESENTARÁ ALTAS TEMPERATURAS, SEGÚN SENAMHI?

A través del aviso meteorológico n.° 201, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología informó que desde este domingo 24 al martes 26 de mayo las regiones ubicadas en la costa y sierra del país experimentarán un incremento en la temperatura diurna. Es decir, para el periodo señalado, el Senamhi estima temperaturas máximas que oscilarán entre los 28 °C y 36 °C en la costa norte, mientras que en la costa centro se prevén valores de entre 25 °C y 31 °C. Asimismo, se pronostican temperaturas de entre 20 °C y 31 °C en la sierra norte y centro.

📣🌡️#Aviso #Senamhi #Minam Del 24 al 26 de mayo, continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra del país.



✅Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, incremento de radiación UV y ráfagas de viento.



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En tanto, en la sierra sur del país, las máximas alcanzarían entre 16 °C y 30 °C. Los departamentos posiblemente afectados son Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, Tumbes, Moquegua y Tacna. Finalmente, el organismo estima que durante estos días se presentará escasa nubosidad hacia el mediodía, además de un incremento de la radiación UV y ráfagas de viento, por lo que instó a la ciudadanía a tomar las medidas correspondientes.

¿CUÁNDO AFECTARÍA EL FENÓMENO EL NIÑO COSTERO EN EL PERÚ?

A través de un Comunicado Oficial n.° 8-2026, la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño anunció que, por ahora, mantiene vigente el estado de “Alerta de El Niño Costero” a nivel nacional, debido a que proyecta que el evento se presente con una magnitud débil, pese a que podría intensificarse a niveles moderados entre junio y julio del presente año y prologarse hasta enero de 2027.

Asimismo, el estudio también alertó sobre variaciones en el Pacífico central (región Niño 3.4), donde la condición actualmente neutra podría evolucionar hacia una fase cálida en junio de 2026 y extenderse hasta inicios del próximo año. Por ello, este escenario sugiere la posible configuración de este fenómeno que, en una primera etapa, se presentaría con intensidad débil, pero que podría fortalecerse hasta alcanzar un nivel moderado hacia finales de año, es decir, entre noviembre y diciembre.

Eso no es todo, el ENFEN pronosticó que, entre mayo y julio, las lluvias localizadas en la costa norte del país se mantendrán entre niveles normales y superiores. Por otro lado, en el ámbito hidrológico, se proyecta que los caudales se mantendrán en niveles normales en la región hidrográfica del Pacífico, salvo en la zona sur. Así, la entidad adscrita al Ministerio de la Producción exhortó a los tomadores de decisiones y autoridades a tomar en cuenta los escenarios de riesgo sustentados en avisos meteorológicos y pronósticos estacionales, con la finalidad de implementar acciones que contribuyan a la reducción del riesgo de desastres, conforme comparte RPP.