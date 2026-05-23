Por Redacción EC

A pocas semanas de que finalice el otoño en el Perú, en la que se caracteriza principalmente por su asociación con la disminución de las horas de luz, el cambio de color de las hojas de los árboles y la presencia de días más frescos, entre otras condiciones, expertos han señalado que este patrón podría variar debido al comportamiento reciente del clima en algunas partes del país, que evidencia señales vinculadas al Fenómeno El Niño Costero. En ese contexto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó altas temperaturas en regiones de la costa y sierra en los próximos días. Este evento climatológico no solo traerá calor, sino también altos niveles de radiación y fuertes vientos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.