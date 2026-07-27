El Centro Histórico de Lima tendrá el acceso restringido el 28 de julio debido a la celebración de la Misa y Te Deum, así como de los actos protocolares por el 205° aniversario de la Independencia del Perú. Ante esta situación, las autoridades recomendaron a los conductores planificar sus desplazamientos y tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante la jornada. El Ministerio de Defensa informó que se pondrá en marcha un plan especial de tránsito que contempla cierres temporales de vías y desvíos vehiculares en distintos sectores de la capital. Estas medidas se aplicarán con motivo de las actividades oficiales por Fiestas Patrias, entre ellas la tradicional Misa y Te Deum y la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, con el objetivo de garantizar el desarrollo seguro y ordenado de las celebraciones.

Conoce las principales vías que serán cerradas por estas fechas debido a las celebraciones de fiestas patrias

El primer operativo especial de tránsito se llevará a cabo el lunes 28 de julio, fecha en la que el Centro Histórico de Lima tendrá acceso restringido debido a la realización de la Misa y Te Deum y de las ceremonias oficiales por el aniversario patrio. Durante el desarrollo de estas actividades, permanecerá cerrado el perímetro comprendido entre los jirones Carabaya, Lampa y Santa Rosa, así como la avenida Abancay, por lo que las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar el ingreso a esa zona. Con el fin de facilitar la circulación vehicular, se han establecido rutas alternas para los conductores. Quienes se desplacen de norte a sur, o viceversa, podrán utilizar las avenidas Tacna y Alfonso Ugarte, además de los jirones Huanta y Huánuco. En tanto, los viajes de este a oeste podrán realizarse por las avenidas Nicolás de Piérola y Grau, así como por los jirones Virú y Libertad, mientras permanezcan vigentes las restricciones.

Para ir a la gran Parada Militar en es importante tomar precauciones por los desvíos que la policía considera

El martes 29 de julio, el operativo especial de tránsito se concentrará en la avenida Brasil, escenario principal de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar. Durante esa jornada se aplicará el cierre total de esta importante arteria, así como de las vías aledañas ubicadas en los distritos de Jesús María y Pueblo Libre. Las restricciones también alcanzarán los alrededores del Campo de Marte y el óvalo Bolognesi, donde se espera una masiva asistencia de público.

Para disminuir las afectaciones en el desplazamiento vehicular, el Ministerio de Defensa recomendó a los conductores emplear rutas alternas. Entre las principales opciones figuran las avenidas Sucre, Tingo María, Salaverry, General Vivanco, Venezuela, Arica, Alfonso Ugarte y Guzmán Blanco. Estas vías permitirán mantener la conectividad entre distintos sectores de la capital mientras permanezcan vigentes los cierres por el desarrollo de las actividades oficiales.

Estas las recomendaciones que hace la policía a todos los ciudadanos durante los días de restricción

La PNP informó que el plan de operaciones implementado por Fiestas Patrias tiene como finalidad garantizar el desarrollo seguro y ordenado de todas las actividades oficiales programadas por el 205° aniversario de la Independencia del Perú. Para lograr este objetivo, las acciones se ejecutarán de manera articulada con el Ministerio de Defensa, la Municipalidad Metropolitana de Lima y las autoridades de las jurisdicciones involucradas.

Asimismo, la institución hizo un llamado a la ciudadanía para que organice con anticipación sus desplazamientos y consulte las rutas habilitadas antes de salir de casa. También recomendó seguir las indicaciones del personal policial y de tránsito durante los días en que se apliquen restricciones vehiculares, con el propósito de evitar inconvenientes y contribuir al normal desarrollo de las ceremonias oficiales.