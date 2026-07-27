Por Redacción EC

El Centro Histórico de Lima tendrá el acceso restringido el 28 de julio debido a la celebración de la Misa y Te Deum, así como de los actos protocolares por el 205° aniversario de la Independencia del Perú. Ante esta situación, las autoridades recomendaron a los conductores planificar sus desplazamientos y tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante la jornada. El Ministerio de Defensa informó que se pondrá en marcha un plan especial de tránsito que contempla cierres temporales de vías y desvíos vehiculares en distintos sectores de la capital. Estas medidas se aplicarán con motivo de las actividades oficiales por Fiestas Patrias, entre ellas la tradicional Misa y Te Deum y la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, con el objetivo de garantizar el desarrollo seguro y ordenado de las celebraciones.