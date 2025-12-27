Según el informe del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), distritos de Lima Norte registraron la mayor concentración de contaminantes del aire debido a las fiestas de Navidad. Los altos índices de contaminación en el cielo limeño fueron producto de la quema de pirotécnicos y otros materiales que se han convertido en una tradición durante estas fechas, principalmente a la medianoche. No obstante, los usuarios en las redes sociales han difundido que algunos distritos de la capital no registraron detonaciones de fuegos artificiales, lo que ha sido aplaudido por muchos no solo por no contaminar el ambiente, sino por la empatía con las personas enfermas, niños y animales vulnerables a estos ruidos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DISTRITOS DE LIMA CELEBRARON SIN FUEGOS ARTIFICIALES EN NAVIDAD 2025?

Desde hace varios años, tanto en el Perú como en otros países del mundo, suelen celebrar con fuegos artificiales la llegada de la Navidad o Año Nuevo, justamente a la medianoche. En esta oportunidad, los cielos de Lima se vieron afectados por altos niveles de contaminación debido al uso de pirotécnicos, los cuales lamentablemente también han provocado accidentes como quemaduras e incendios. De hecho, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) registró más de 60 incendios urbanos en distritos como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, El Agustino, Ventanilla, Callao, La Molina y Villa María del Triunfo.

@djbely 🔴 #noticiasperu #URGENTE #LOÚLTIMO ♬ sonido original - INFORMATE PERU #Diferencias | Durante las celebraciones navideñas se evidenció un marcado contraste entre dos distritos de Lima. En Chorrillos, numerosos vecinos hicieron estallar pirotécnicos pese al llamado a la conciencia, generando ruido y malestar, mientras que en San Isidro no se observaron fuegos artificiales, reflejando una mayor cultura de respeto y sensibilización ciudadana. Esta diferencia pone en evidencia cómo la conciencia sobre el impacto de la pirotecnia, especialmente en niños, adultos mayores y mascotas, aún no es asumida de la misma manera en todos los sectores de la capital. #AtenciónPerú

Sin embargo, en otras comunas limeñas se registró una situación distinta. Pues, a través del TikTok, los usuarios publicaron que distritos como San Isidro y San Borja no registraron fuegos artificiales durante la Nochebuena. De acuerdo con las imágenes, lo que más llamó la atención de los internautas fue el silencio total que había en las calles de estas zonas, mientras que en los distritos aledaños se veían a lo lejos los pirotécnicos en el cielo, que indicaba la llegada de la Navidad. Sin duda, estos videos han generado un amplio debate en redes sociales, donde se destacó la solidaridad demostrada por estos vecinos hacia adultos mayores, niños y animales.

¿CUÁNDO SE GUARDA EL ÁRBOL DE NAVIDAD?

Como todos los años, cada 6 de enero se celebra la llegada de los Reyes Magos en varios países de Latinoamérica, lo que significa a que se pone fin a las festividades navideñas. De acuerdo con el diario Clarín, al marcar el 7 de enero en el calendario, habrá llegado el momento de guardar todos los elementos alusivos a la Navidad. En el caso de México, la tradición continúa hasta el 2 de febrero, día en el que se celebra la Candelaria, conmemorando la presentación del Niño Jesús en el templo.

De esta manera, es considerada como la última fecha importante del ciclo navideño, ya que las familias que armaron un pesebre suelen guardar al Niño Jesús en este día y quitar el resto de la decoración. En resumen, aunque no hay una norma fija, la fecha más habitual para desarmar el árbol es después del Día de Reyes (6 de enero). No obstante, la elección depende de las tradiciones familiares y de lo que tenga más sentido para cada uno.