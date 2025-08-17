En los últimos tiempos, muchas personas han optado por viajar al extranjero, pero no precisamente para conocer los paisajes, disfrutar de la gastronomía y toparse con nuevas culturas, sino para buscar la manera de salir adelante y tener una buena calidad de vida. Incluso, en un panorama económico en el que el salario mínimo es una medida clave para el bienestar de los trabajadores, varios países de Latinoamérica cuentan con uno de los sueldos más altos de la región, lo que se refleja en el dinamismo del Producto Interno Bruto (PIB) y en la creación de empleos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

LISTADO DE LOS PAÍSES CON EL SALARIO MÁS ALTOS Y BAJOS EN LATINOAMÉRICA

A través de la plataforma Bloomberg, se presentó el nuevo ranking actualizado de salarios mínimos en América Latina en medio de un escenario marcado por choques macroeconómicos, tanto a nivel interno como internacional. Según el estudio, el primer país que encabeza el listado es Costa Rica con 726 dólares mensuales, superando a principales potencias de la región. Sin embargo, su elevado costo de vida en cuanto a transporte y vivienda, limita el poder adquisitivo de los trabajadores de ese país, advierten los expertos.

Por otro lado, la remuneración más baja de Latinoamérica y que destaca sobre los demás países es Venezuela que equivale a aproximadamente a un dólar o 130 bolívares, lo que demuestra la fuerte crisis económica y social que atraviesa el régimen que preside Nicolás Maduro. A pesar de los diversos bonos que otorga el gobierno a la población, estos son insuficientes para cubrir la canasta básica familiar, debido al elevado precio de los productos. Por consiguiente, te presentamos el ranking de los principales países con sus respectivos salarios mínimos:

Costa Rica: $ 726

Uruguay: $ 586

Chile: $ 565

Guatemala: $ 484

Ecuador: $ 470

México: $ 438

Bolivia: $ 398

Paraguay: $ 350

Colombia: $ 349

Honduras: $ 346

Panamá: $ 341

Perú: $ 316

Brasil: $ 273

El Salvador: $ 272

Argentina: $ 263

Venezuela: $ 1

Promedio de vida para el Perú en 2050

El Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington anunció que el Perú estará entre los tres países de Sudamérica con mayor esperanza de vida para 2050. Según el reciente estudio, durante los próximos años la expectativa de vida irá incrementándose, alcanzando los 82,47 años para 2050 gracias a los avances en salud, el crecimiento económico y un mayor acceso a los servicios básicos. Este resultado posiciona a nuestro país en el tercer lugar del ranking, solo por detrás de Colombia y Chile.