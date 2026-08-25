Por Redacción EC

El calor vuelve a poner al país en alerta. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) encendió la alerta roja en 21 regiones, incluida Lima, ante el incremento de las temperaturas durante el día, con una intensidad que podría ir de moderada a extrema. El aviso llegó mientras el cielo despejado anunciaba jornadas de mayor exposición solar. La escasa nubosidad, además, favorecerá el aumento de la radiación ultravioleta. Ante este escenario, las autoridades pidieron a la población extremar las medidas de prevención.