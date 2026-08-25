El calor vuelve a poner al país en alerta. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) encendió la alerta roja en 21 regiones, incluida Lima, ante el incremento de las temperaturas durante el día, con una intensidad que podría ir de moderada a extrema. El aviso llegó mientras el cielo despejado anunciaba jornadas de mayor exposición solar. La escasa nubosidad, además, favorecerá el aumento de la radiación ultravioleta. Ante este escenario, las autoridades pidieron a la población extremar las medidas de prevención.

Pero el calor no será el único protagonista de estas jornadas. El Senamhi también advirtió que los vientos podrían intensificarse conforme avance la tarde, alcanzando velocidades cercanas a los 35 kilómetros por hora. Las ráfagas recorrerán distintas zonas y se sumarán a las altas temperaturas, dibujando un panorama poco favorable para quienes permanezcan al aire libre. La recomendación es protegerse del sol y reducir la exposición durante las horas de mayor intensidad. Así, el clima vuelve a recordar que la prevención puede marcar la diferencia frente a sus extremos.

¿Cuál ha sido el grado de temperatura en Lima siendo las más alta registrada en la estación de invierno?

El calor volvió a tomar las calles de Lima y dejó una nueva marca en los registros meteorológicos. El Senamhi informó que la capital alcanzó un récord de temperatura diurna, en una jornada influenciada por las condiciones de El Niño Costero. El domingo 23 de agosto, los termómetros comenzaron a escalar hasta alcanzar uno de sus valores más elevados. En La Molina, la estación meteorológica registró una máxima de 28,8 °C. La cifra confirmó que el invierno limeño atraviesa días atípicamente cálidos.

Sin embargo, el récord no llegó solo: también estuvo acompañado por una prolongada racha de calor. Según el Senamhi, la estación de La Molina acumuló 31 días consecutivos con temperaturas cálidas, una secuencia que mantiene a la capital lejos de su habitual clima invernal. Desde temprano, el sol se hizo sentir con intensidad y modificó el ritmo de una jornada que parecía más propia de otra estación. El Niño Costero continúa dejando su huella sobre el clima limeño. Y mientras agosto llega a su tramo final, el calor todavía se resiste a marcharse.

¿Qué ha manifestado Senamhi con rescto a la ola de calor que se vive en Lima y otras regiones del país?

El calor seguirá marcando el paso de los últimos días de agosto. El Senamhi mantendrá la alerta roja entre el 26 y el 28 de agosto en 21 regiones del país, entre ellas Lima y Callao. Amazonas, Áncash, Arequipa, Cusco, Ica, Piura y Tumbes también figuran entre las zonas bajo vigilancia. La advertencia alcanza territorios de la costa, sierra y selva, donde las temperaturas continuarán elevándose. Así, el invierno peruano vuelve a mostrar un rostro inusualmente cálido.

Detrás de este escenario aparece nuevamente el Fenómeno El Niño Costero, cuya presencia viene alterando las condiciones habituales del clima. Aunque el calendario aún marca invierno, el calor se ha instalado en distintas regiones y mantiene en alerta a las autoridades. Los especialistas prevén que este evento meteorológico continúe influyendo sobre el litoral peruano. Según las autoridades competentes, sus efectos podrían prolongarse al menos hasta el primer trimestre de 2027. Mientras tanto, el país se prepara para afrontar nuevas jornadas de temperaturas elevadas.

¿Cuáles son los pronósticos de Senamhi para los siguientes días teniendo en cuenta el aumento de calor?

El calor seguirá imponiendo su presencia durante los últimos días de agosto. Para el miércoles 26, el Senamhi prevé temperaturas de hasta 36 °C en la costa norte, mientras que la costa central alcanzaría entre 24 °C y 28 °C. En la costa sur, los registros oscilarían entre 23 °C y 29 °C, prolongando jornadas más cálidas de lo habitual. En la sierra norte, los termómetros llegarían hasta los 30 °C. La sierra central y sur también tendrán temperaturas elevadas, con máximas de 28 °C y 27 °C, respectivamente.

El escenario se mantendrá durante el jueves 27 y viernes 28 de agosto, aunque con algunas variaciones en las temperaturas. La costa norte conservará máximas de hasta 36 °C, mientras la costa central se moverá entre 24 °C y 28 °C. En la costa sur, los valores alcanzarán los 30 °C el jueves y llegarán hasta 29 °C el viernes. En la sierra norte, el calor podría intensificarse hasta los 32 °C, mientras la sierra central llegaría a 29 °C. El pronóstico dibuja así un cierre de semana marcado por jornadas cálidas en buena parte del territorio.