Un reciente estudio del Índice de Paz Global del Institute for Economics and Peace arrojó un ranking sobre los países más peligrosos del mundo. En este listado, ha llamado la atención la posición en la que se encuentra Perú. En la siguiente nota te contaremos qué es lo que se sabe sobre este listado y en qué puesto se encuentra nuestro territorio; entre otros datos relacionados al tema.

CUÁL ES EL RÁNKING DE LOS PAÍSES MÁS PELIGROSOS DEL MUNDO

El Índice de Paz Global del Institute for Economics and Peace presenta un ranking de los países más peligrosos del mundo, destacando las naciones con mayores niveles de inestabilidad y violencia. En la cima de esta lista se encuentra Afganistán, con una puntuación de 3.448 puntos, manteniendo este puesto por octavo año consecutivo. Le sigue Yemen en el segundo lugar, seguido por Siria, Sudán del Sur y la República Democrática del Congo, todos con altos niveles de conflictos internos y externos que afectan la seguridad y la paz en sus territorios.

Rusia y Ucrania, a pesar de su ubicación en Europa, se encuentran en posiciones preocupantes en este ranking debido a la prolongada guerra que ha persistido entre ambos países durante más de dos años. Esta guerra ha tenido un impacto significativo en la seguridad y la estabilidad de la región. Otros países como Somalia, Sudán e Iraq también figuran entre los más peligrosos del mundo, con altos niveles de violencia, conflictos armados y amenazas a la seguridad ciudadana.

Es importante tener en cuenta estos datos al planificar viajes internacionales o al considerar la situación global de la paz y la seguridad. Los gobiernos y las organizaciones internacionales pueden utilizar esta información para desarrollar estrategias que promuevan la paz y la estabilidad en las regiones afectadas por conflictos y violencia, trabajando hacia un mundo más seguro y pacífico para todos.

EN QUÉ PUESTO SE ENCUENTRA PERÚ, DENTRO DEL RÁNKING DE LOS PAÍSES MÁS PELIGROSOS DEL MUNDO

Perú se ubica en el puesto 103 en el Índice de Paz Global del Institute for Economics and Peace del año 2023. Esta posición revela que Perú no figura entre los países más peligrosos del mundo según este informe.

En comparación con otras naciones evaluadas, Perú disfruta de un nivel relativamente favorable de seguridad y estabilidad. Sin embargo, es esencial comprender que la posición de un país en este ranking no es estática y puede cambiar debido a diversos factores políticos, sociales y económicos.

CUÁLES SON LOS PAÍSES MÁS VISITADOS DE LATINOAMÉRICA

Según los datos proporcionados por la Organización Mundial del Turismo (OMT), México sigue siendo el país más visitado de Latinoamérica, recibiendo un impresionante total de 38.33 millones de turistas.

Este país continúa destacando como un destino turístico líder en la región, atrayendo a una gran cantidad de visitantes no residentes cada año.

Después de México, otros países que destacan como destinos turísticos importantes en Latinoamérica son la República Dominicana, que recibió 7.16 millones de turistas, y Colombia, con 4.40 millones.

Argentina y Brasil también se destacan en este ámbito, con 3.89 y 3.63 millones de turistas respectivamente, lo que demuestra su atractivo turístico en la región.

A este top 5 se les suma Jamaica (2.48 millones), Uruguay (2.43 millones), Costa Rica (2.35 millones), Chile (2.03 millones), y Perú (2.01 millones).

¿CUÁL ES EL PAÍS MENOS TURÍSTICO EN EL MUNDO?

Nauru, una diminuta nación insular ubicada al noreste de Australia, destaca como el país menos visitado del mundo.

A pesar de su ubicación geográfica y su singularidad, recibe apenas unos 200 turistas al año, lo que lo convierte en un destino poco conocido y explorado por los viajeros internacionales.

Con una población aproximada de 10,000 personas, incluyendo una minoría no nauruana de alrededor de 1,000 habitantes, Nauru se encuentra rodeado por un arrecife de coral, lo que añade a su atractivo natural y su carácter único en el mundo.

A pesar de estos elementos atractivos, el número extremadamente bajo de visitantes plantea interrogantes sobre las razones detrás de su falta de popularidad en el ámbito turístico global.

¿POR QUÉ MOTIVO NADIE VISITA EL PAÍS MENOS TURÍSTICO EN EL MUNDO?

Nauru enfrenta varios desafíos que limitan su atractivo turístico. La falta de vuelos directos y complejos turísticos adecuados dificulta el acceso y la comodidad para los visitantes. Las conexiones aéreas poco convenientes hacen que llegar a Nauru desde diferentes partes del mundo implique largos trayectos con múltiples escalas, desalentando a muchos potenciales turistas. Esta dificultad logística es uno de los principales factores que contribuyen a la escasa afluencia de visitantes a la isla.

Además de los obstáculos logísticos, Nauru carece de una amplia variedad de atracciones turísticas en comparación con otros destinos más populares. La isla no cuenta con grandes complejos turísticos ni con una infraestructura turística desarrollada que pueda atraer a los viajeros en busca de comodidades y servicios de calidad. La limitada oferta de actividades y puntos de interés turístico también contribuye a que Nauru no figure en el radar de la mayoría de los turistas.

La falta de promoción y marketing turístico también juega un papel importante en la baja afluencia de visitantes a Nauru. La escasa visibilidad y reconocimiento internacional del país como destino turístico potencial dificulta que los viajeros consideren visitarlo en sus planes de viaje. Sin una campaña de marketing efectiva y una estrategia de promoción bien elaborada, Nauru sigue siendo en gran medida desconocido para la mayoría de los turistas, lo que contribuye a su posición como el país menos visitado del mundo.