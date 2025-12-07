La educación superior en América Latina hoy cuenta con grandes exponentes, y a la vez reconocidas instituciones que incluso a nivel global, terminan liderando diversas clasificaciones internacionales como las publicadas por parte de Times Higher Education (THE). Según los resultados anunciados entorno a Ranking Universitario 2026, existe un país latinoamericano en particular que hacia dicho año, continuará dominando la lista, y de esa forma evidenciando grandes atributos académicos dirigidos a jóvenes talentosos en busca de un futuro mejor.

EL RANKING 2026 DE THE DONDE FIGURAN LAS MEJORES UNIVERSIDADES DE AMÉRICA LATINA

Con miras al 2026, un nuevo Ranking Universitario llama la atención, y esto luego que THE hiciera público el listado donde figuran las 10 mejores instituciones de educación superior ubicadas en América Latina.

De acuerdo a la información revelada de manera oficial por parte de dicha revista británica, Brasil es el país sudamericano que domina la escena actualmente, y clasificación a partir de la cual logra evidenciarse que 7 son las casas de estudios originarias de dicho territorio, cuyo liderazgo certifica su alto grado de enseñanza, mientras dos provienen de México, y la restante se sitúa en Chile.

A continuación, te compartimos el Top 10 que define THE considerando a las mejores universidades de América Latina con miras al venidero 2026, y entre las cuales figura aquella con mejor ranking por segundo año consecutivo:

1- Universidad de Sao Paulo / Brasil

2- Universidad de Campinas / Brasil

3- Pontificia Universidad Católica de Chile / Chile

4- Universidad Federal de Río de Janeiro / Brasil

5- Universidad Estatal Paulista – Unesp / Brasil

6- Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro – PUC-Río / Brasil

7- Tecnológico de Monterrey / México

8- Universidad Federal de Río Grande del Sur / Brasil

9- Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM / México

10- Universidad Federal de Minas Gerais / Brasil

“Las universidades brasileñas siguen dominando la lista, ocupando siete de los 10 primeros lugares, a pesar de las preocupaciones sobre los posibles daños a largo plazo provocados por la presidencia de Jair Bolsonaro”, refiere THE a través de página web donde además resalta no solo a la institución líder a nivel latinoamericano, sino también a la UNAM que terminó evidenciando ascenso tras haber ocupado el puesto 15 el año pasado, marcando ello “... la primera vez desde 2017 que dos universidades mexicanas están entre las 10 mejores”.

LA UNIVERSIDAD SUDAMERICANA CONSIDERADA COMO LA MEJOR PARA ESTUDIAR MEDICINA

A nivel mundial, el prestigio ganado por las universidades se basa en enseñanza de calidad, nivel académico de profesores, cantidad de egresados, titulados, entre otros datos relevantes por los cuales reconocida institución de educación superior ubicada en Sudamérica, figura como la mejor para cursar la carrera de Medicina.

De acuerdo a la información revelada por Scimago, por ejemplo, así como también el QS Rankings, hoy Brasil acoge a las casas de estudios más destacadas de incluso América Latina, siendo aquella que tiene como visión “fortalecerse como una universidad de clase mundial”, la misma que desde hace varios años lidera dichos rankings internacionales, y es altamente recomendada si tienes el interés de graduarte con honores en esa especialidad.

Habiendo llegado a las 9 décadas al servicio de la educación en Sudamérica, la Universidad de Sao Paulo (USP) continúa liderando clasificaciones, y erigiéndose como la mejor para estudiar medicina según THE también, gracias a la “búsqueda de la excelencia en la enseñanza y la investigación y por su contribución a los avances de la ciencia y la tecnología”.

Por ejemplo, el QS Rankings que lo coloca en puesto 92 a nivel mundial, revela que se trata de una institución pública que no cobra tasas de matrícula, y posee hasta 8 campus distribuidos en ciudades como Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, entre otros, siendo la internacionalización una de sus principales características.

ESTAS SON LAS MEJORES UNIVERSIDADES PERUANAS EN 2025, SEGÚN RANKING MUNDIAL ELABORADO POR THE

Anualmente, las más prestigiosas casas de estudios conforman rankings como el elaborado por THE que en su vigésima primera edición del World University Rankings, sitúa hasta a 5 peruanas en lo más alto, pero solo una superando largamente al resto.

De acuerdo a la clasificación publicada de manera oficial, la Cayetano Heredia cuyo campus central está ubicado en el distrito limeño de San Martín de Porres, figura situada en rango mundial de 1001-1200 entre más de “2,000 instituciones de 115 países y territorios” valoradas, siendo así la mejor universidad del país por sétimo año consecutivo.

Tal y como lo precisa la plataforma de THE, y replica la propia institución de educación superior peruana, para este vigésimo primer World University Rankings se volvió a considerar la evaluación de 18 indicadores de desempeño que contemplan puntualmente 5 áreas elementales, pudiendo llevarlo a cabo gracias a la nueva metodología denominada como WUR 3.0.

Según el World University Rankings 2025 de THE, la Cayetano Heredia es una vez más la universidad peruana mejor posicionada a nivel global. (Fuente: UPCH)

En ese sentido, te contamos también que otras de las casas de estudios peruanas analizadas y valoradas de manera completa e integral, son tanto la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) como la Universidad Científica del Sur, Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), entre otras.

Con respecto a la Cayetano Heredia, resulta importante destacar que no es la primera vez que supera a la UNI o San Marcos dentro del World University Rankings, ya que desde el 2016 viene siendo considerada como la mejor institución de educación superior del país, mientras a nivel local, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) lo sitúa también liderando el denominado Ranking Excelencia.

ESTAS SON LAS CARRERAS DE PREGRADO QUE OFRECE LA CAYETANO HEREDIA EN PERÚ

Desde su fundación en aquel 22 de setiembre de 1961 bajo el nombre de Universidad de Ciencias Médicas y Biológicas, la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) siempre ha buscado la excelencia académica a través de la democracia, los derechos humanos, la igualdad de género, inclusión social, el respeto a la diversidad, la libertad académica y la creación de oportunidades.

En ese sentido, actualmente la mejor universidad del Perú según el World University Rankings elaborado por el THE, le ofrece a miles de jóvenes peruanos la oportunidad de escoger entre 24 carreras profesionales de pregrado distribuidas en las siguientes 8 facultades:

Ciencias e Ingeniería

Educación

Enfermería

Estomatología

Medicina

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Psicología

Salud Pública y Administración

Asimismo, y considerando los 5 pilares que promueve como modelo educativo: Inclusión hacia la diversidad, Internacionalización, Interdisciplinariedad, Responsabilidad Social e Investigación, emprendimiento e innovación, el THE resalta y valora que la UPCH participe activamente en “consorcios universitarios internacionales, como el Consorcio Universitario Hemisférico (HUC), CINDA y la Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa (RECLA)”, y también cuente con más de 270 convenios internacionales.