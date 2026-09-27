Al momento de viajar al extranjero desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, llevar una batería portátil o power bank puede ser útil para mantener los dispositivos cargados durante un trayecto largo. Sin embargo, conocer las restricciones sobre su capacidad antes de salir de casa puede ayudarte a evitar inconvenientes o malas experiencias durante el control de seguridad. Y es que, Lima Airport Partners (LAP) informó que algunos de estos modelos de dispositivos electrónicos podrían estar prohibidos para el transporte aéreo si no cumplen con las condiciones establecidas. Por ello, instó a los usuarios a revisar la normativa de las aerolíneas para un vuelo seguro. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ TIPO DE POWER BANK SE PUEDE LLEVAR EN UN VUELO DESDE EL AEROPUERTO JORGE CHÁVEZ?

A través de sus redes sociales oficiales, Lima Airport Partners informó a sus usuarios que es indispensable revisar los vatios-hora (Wh) del Power Bank antes de llegar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, con el objetivo de evitar que el dispositivo sea retenido por el personal de seguridad y no pueda ser recuperado posteriormente. Así, LAP indicó que estos datos suelen aparecer en el propio aparato electrónico o en su empaque para que el pasajero lo pueda tomar en cuenta antes de pasar por control de seguridad, conforme comparte Correo.

Por consiguiente, se estableció que las baterías portátiles con una capacidad de hasta 100 Wh pueden transportarse en el equipaje de mano. En el caso de aquellos que superan los 100 Wh y alcanzan hasta 160 Wh, se requiere autorización previa de la aerolínea. En tanto, los dispositivos que exceden los 160 Wh no están permitidos a bordo bajo ninguna circunstancia. Cabe mencionar que, estas baterías contienen litio y son peligrosas si sufren daños, cortocircuitos o sobrecalentamiento, por lo que la normativa establece que no deben trasladarse en las maletas facturadas.

¿QUÉ NUEVA CONSTRUCCIÓN SE DESARROLLARÁ EN EL AEROPUERTO JORGE CHÁVEZ?

Tras su primer año de operaciones, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez continúa con su proceso de expansión para ofrecer un mejor servicio a los millones de pasajeros que ingresan y salen del país. En esta oportunidad, Lima Airport Partners (LAP) informó que la Inmobiliaria Koricancha S.A. obtuvo la adjudicación para el diseño, construcción y operación del primer edificio de oficinas en el terminal aéreo. Esta asignación se produjo luego de que la propuesta de la empresa fuera seleccionada por su amplia experiencia en infraestructura logística y aeroportuaria, integrando criterios de arquitectura, eficiencia operativa y sostenibilidad, conforme comparte Perú Retail.

De esta manera, la obra se ejecutará en un terreno de 2 455 m² y contemplará la construcción de un edificio de nueve pisos con 17 353 m² de área edificada. Del total, alrededor de 14 000 m² se destinarán a oficinas, espacios de coworking y locales comerciales exclusivamente para empresas nacionales y multinacionales relacionadas con las operaciones aeroportuarias y el comercio exterior. Así, a través de un modelo de inversión basado en arrendamiento, el proyecto busca satisfacer la creciente demanda de espacios corporativos en el entorno del nuevo aeropuerto. El inicio de sus operaciones comerciales está previsto para los primeros meses de 2028.