En un continente como Sudamérica, donde el español y el portugués predominan ampliamente, existe una excepción que suele pasar desapercibida pese a su cercanía geográfica. Se trata de un país con una historia distinta, marcada por una colonización diferente y una identidad cultural única que lo separa del resto de naciones sudamericanas. Aunque comparte territorio con grandes potencias regionales, su idioma oficial no tiene raíces ibéricas, lo que lo convierte en un caso singular dentro del mapa lingüístico del continente. Esta particularidad no solo responde a su pasado, sino también a una evolución social y política que lo ha mantenido con rasgos propios a lo largo del tiempo. Su herencia europea, su diversidad cultural y sus vínculos internacionales explican por qué sigue siendo una rareza en la región y un territorio poco explorado por muchos. Descubre cuál es este país y por qué su historia lo llevó a ser diferente del resto del continente.

¿CUÁL ES EL PAÍS DONDE NO SE HABLA ESPAÑOL NI PORTUGUÉS?

El país en cuestión es Surinam, una nación ubicada en la costa noreste de Sudamérica que destaca por ser la única donde el idioma oficial es el neerlandés. A diferencia de sus vecinos, su herencia colonial no proviene de España ni de Portugal, lo que explica esta diferencia lingüística.

Con una población relativamente pequeña y una extensión moderada, Surinam suele pasar desapercibido en el mapa regional. Sin embargo, su singularidad lo convierte en un caso llamativo dentro del continente.

Surinam| Foto: Expedia

¿POR QUÉ SU IDIOMA OFICIAL ES DIFERENTE?

La explicación se encuentra en su pasado colonial. Durante varios siglos, Surinam estuvo bajo dominio de los Países Bajos, lo que dejó una fuerte influencia en sus instituciones, su educación y su idioma. Como consecuencia, el neerlandés se estableció como lengua oficial y se mantiene vigente hasta la actualidad.

A diferencia de otros países sudamericanos, no formó parte de los procesos de independencia liderados por naciones de habla española o portuguesa, lo que reforzó su desarrollo con características propias.

¿CÓMO INFLUYÓ SU HISTORIA EN SU CULTURA?

El proceso histórico también marcó profundamente la composición social del país. Durante la época colonial, llegaron personas desde África en condición de esclavitud, y posteriormente trabajadores provenientes de Asia, especialmente de India e Indonesia.

Esta mezcla dio origen a una sociedad diversa en la que conviven múltiples tradiciones, religiones y costumbres, convirtiendo a Surinam en uno de los países culturalmente más variados de la región.

¿QUÉ IDIOMAS SE HABLAN ADEMÁS DEL NEERLANDÉS?

Aunque el neerlandés es el idioma oficial, en la vida cotidiana se utilizan otras lenguas que reflejan la diversidad de su población. Entre ellas destacan el sranan tongo, el hindi surinamés y el javanés.

La convivencia de estos idiomas evidencia la riqueza cultural del país y cómo distintas comunidades han mantenido vivas sus lenguas a lo largo del tiempo.

Surinam. (Foto: Mark Ahsmann / Wikipedia)

¿POR QUÉ SURINAM NO PARTICIPA EN LAS COMPETENCIAS DE CONMEBOL?

A pesar de su ubicación en Sudamérica, Surinam no forma parte de la CONMEBOL. En cambio, compite en la CONCACAF, junto a países del Caribe y Norteamérica.

Esta decisión responde a razones históricas y culturales, ya que el país mantiene mayores vínculos con el Caribe que con el resto de Sudamérica. Además, el nivel competitivo de esa confederación resulta más equilibrado para su desarrollo deportivo, según explica Infobae.

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