Por Redacción EC

Los centros comerciales se han convertido en uno de los lugares más visitados por personas de todas las edades, con el objetivo de adquirir productos de todo tipo y precio. No obstante, en el mundo existen este tipo de establecimientos con una moderna infraestructura que se caracterizan por tener un estilo glamuroso y que parecen pequeñas ciudades. Inclusive, dentro de ellos se pueden encontrar restaurantes, salas de cine, parques temáticos, marcas de lujo y una amplia variedad de opciones de entretenimiento que llama la atención de muchas personas. En ese contexto, una reconocida plataforma en turismo dio a conocer a través de un ranking los complejos comerciales más grandes de Latinoamérica, las cuales reciben millones de visitas todos los años. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.