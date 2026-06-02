Los centros comerciales se han convertido en uno de los lugares más visitados por personas de todas las edades, con el objetivo de adquirir productos de todo tipo y precio. No obstante, en el mundo existen este tipo de establecimientos con una moderna infraestructura que se caracterizan por tener un estilo glamuroso y que parecen pequeñas ciudades. Inclusive, dentro de ellos se pueden encontrar restaurantes, salas de cine, parques temáticos, marcas de lujo y una amplia variedad de opciones de entretenimiento que llama la atención de muchas personas. En ese contexto, una reconocida plataforma en turismo dio a conocer a través de un ranking los complejos comerciales más grandes de Latinoamérica, las cuales reciben millones de visitas todos los años. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.
La plataforma especializada en turismo y retail Arcovia difundió un ranking con los cinco centros comerciales más grandes de Latinoamérica, donde lidera Albrook Mall, ubicado en la Ciudad de Panamá, gracias a su gran infraestructura y a los diversos servicios que ofrece al público, tanto nacional como extranjera. Según el portal, este lujoso establecimiento fue construido sobre una antigua base militar americana, y debido a su gran extensión alberga cerca de 700 tiendas y aproximadamente 100 opciones gastronómicas, convirtiéndose en una gran opción para muchos turistas que desean disfrutar de nuevas experiencias. A continuación, te presentamos, compartido por La República, la lista de los otros complejos que destacan por su dimensión:
- Centro Comercial Leste Aricanduva (Brasil): Ubicado en São Paulo, este establecimiento es uno de los más grandes de Brasil, con más de 500 tiendas y una amplia oferta de establecimientos.
- Centro Santa Fe (México): Se encuentra en Ciudad de México, este complejo es el más grande del país y alberga cientos de tiendas que incluyen desde marcas accesibles hasta firmas de lujo.
- Centro Mayor (Colombia): Ubicado en el sur de Bogotá, este centro comercial reúne cientos de marcas en más de 235.000 m² de infraestructura, consolidándose como uno de los principales polos comerciales del país cafetero.
- Costanera Center (Chile): En Santiago, este complejo comercial destaca por su gran tamaño y amplia oferta de tiendas, además de contar con un mirador ubicado a unos 300 metros de altura, desde el cual se obtienen vistas panorámicas de la ciudad.
De acuerdo con datos recopilados por la página Perú Retail, el centro comercial Jockey Plaza presume el título del más grande del país. Aquí, te presentamos el listado completo de los malls con más extensión:
- Jockey Plaza: Se encuentra en el distrito de Surco. Este local cuenta con 170 mil 461 metros cuadrados de superficie y para su construcción se necesitó US$ 45 millones.
- Plaza Norte: Se sitúa en la comuna de Independencia. Tiene un terreno de unos 150,000 m2, contando además de manera adyacente con un terminal terrestre, el cual tiene unos 33,000 m2 de terreno. Es operador por la Corporación E. Wong, dueños también de Mall del Sur.
- Mega Plaza Independencia: Esta se encuentra en el distrito de Independencia, cuenta con un GLA de 110.000 m2.
- Real Plaza Puruchuco: Real Plaza cuenta con 21 malls en todo el Perú, pero el establecimiento de Puruchuco, inaugurado en 2019, es el más inmenso con 126.257 m2.
- Plaza San Miguel: Situado en el distrito que lleva por nombre, el primer centro comercial hoy opera 128.000 m2.
- Minka: Considerada una ciudadela comercial que se ubica en el Callao tiene 120.000 metros cuadrados, aunque solo 54.000 m2 son de área arrendable. Su operador es el Grupo Centenario.
- Mall Aventura Santa Anita: Este mall tiene un área construida de 130 mil m2, con una zona arrendable de 50 mil m2.
- Mall del Sur: Este centro comercial fue edificado sobre una superficie de 35.000 m2, pero cuenta con una superficie total que supera los 200 mil m2. Está ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores.
- Mall Aventura Arequipa: El Mall Aventura de la ciudad de Arequipa se ubica en el distrito de Paucarpata y tiene una extensión de 100.000 m2.