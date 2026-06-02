Los centros comerciales se han convertido en uno de los lugares más visitados por personas de todas las edades, con el objetivo de adquirir productos de todo tipo y precio. No obstante, en el mundo existen este tipo de establecimientos con una moderna infraestructura que se caracterizan por tener un estilo glamuroso y que parecen pequeñas ciudades. Inclusive, dentro de ellos se pueden encontrar restaurantes, salas de cine, parques temáticos, marcas de lujo y una amplia variedad de opciones de entretenimiento que llama la atención de muchas personas. En ese contexto, una reconocida plataforma en turismo dio a conocer a través de un ranking los complejos comerciales más grandes de Latinoamérica, las cuales reciben millones de visitas todos los años. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁLES SON LOS CENTROS COMERCIALES MÁS GRANDES DE LATINOAMÉRICA?

La plataforma especializada en turismo y retail Arcovia difundió un ranking con los cinco centros comerciales más grandes de Latinoamérica, donde lidera Albrook Mall, ubicado en la Ciudad de Panamá, gracias a su gran infraestructura y a los diversos servicios que ofrece al público, tanto nacional como extranjera. Según el portal, este lujoso establecimiento fue construido sobre una antigua base militar americana, y debido a su gran extensión alberga cerca de 700 tiendas y aproximadamente 100 opciones gastronómicas, convirtiéndose en una gran opción para muchos turistas que desean disfrutar de nuevas experiencias. A continuación, te presentamos, compartido por La República, la lista de los otros complejos que destacan por su dimensión:

Centro Comercial Leste Aricanduva (Brasil): Ubicado en São Paulo, este establecimiento es uno de los más grandes de Brasil, con más de 500 tiendas y una amplia oferta de establecimientos.

Ubicado en São Paulo, este establecimiento es uno de los más grandes de Brasil, con más de 500 tiendas y una amplia oferta de establecimientos. Centro Santa Fe (México): Se encuentra en Ciudad de México, este complejo es el más grande del país y alberga cientos de tiendas que incluyen desde marcas accesibles hasta firmas de lujo.

Se encuentra en Ciudad de México, este complejo es el más grande del país y alberga cientos de tiendas que incluyen desde marcas accesibles hasta firmas de lujo. Centro Mayor (Colombia): Ubicado en el sur de Bogotá, este centro comercial reúne cientos de marcas en más de 235.000 m² de infraestructura, consolidándose como uno de los principales polos comerciales del país cafetero.

Ubicado en el sur de Bogotá, este centro comercial reúne cientos de marcas en más de 235.000 m² de infraestructura, consolidándose como uno de los principales polos comerciales del país cafetero. Costanera Center (Chile): En Santiago, este complejo comercial destaca por su gran tamaño y amplia oferta de tiendas, además de contar con un mirador ubicado a unos 300 metros de altura, desde el cual se obtienen vistas panorámicas de la ciudad.

¿CUÁL ES EL CENTRO COMERCIAL MÁS GRANDE DEL PERÚ?

De acuerdo con datos recopilados por la página Perú Retail, el centro comercial Jockey Plaza presume el título del más grande del país. Aquí, te presentamos el listado completo de los malls con más extensión: