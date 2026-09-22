En la actualidad, es usual observar a algunas estrellas del fútbol o de Hollywood que cuentan con jets privados cuyo valor puede alcanzar cifras millonarias. De hecho, estas lujosas aeronaves pueden recorrer más de 12 000 kilómetros sin necesidad de repostar combustible, convirtiéndose en todo un espectáculo en los cielos. En ese sentido, un destacado estudio realizó una comparación de los aviones privados más caros del mundo, tomando como referencia sus precios de adquisición, niveles de personalización y valoraciones publicadas. Algunas de estas avionetas forman parte del patrimonio de reconocidos propietarios y que últimamente ha llamado la atención de los internautas en redes sociales. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUIÉN TIENE EL AVIÓN MÁS CARO DEL MUNDO?

A través de un estudio compartido por la plataforma Proyecto Edufinet, se realizó una comparación de los aviones privados más caros del mundo, entre los que destacan aeronaves pertenecientes a futbolistas, presidentes, monarcas, artistas y otras personalidades. Este informe se basó principalmente en los costos publicados de adquisición y personalización de estas aeronaves, aunque muchos de estos contratos son de carácter privado. No obstante, ciertas modificaciones de estas avionetas pueden llegar a elevar sus costos, ya sea por mantenimiento, uso, financiación, combustible, tripulación, seguros, entre otros. A continuación, te presentamos el listado de precios, modelos y propietarios de estos vehículos:

Beyoncé y Jay-Z

Modelo: Bombardier Challenger 850

Precio: 32 000 000 dólares

Cristiano Ronaldo

Modelo: Bombardier Global Express XRS

Precio: 57 000 000 dólares

Elon Musk

Modelo: Gulfstream G650ER

Precio: 65 000 000 dólares

Mukesh Ambani

Modelo: Boeing Business Jet 2

Precio: 73 000 000 dólares

Kylie Jenner

Modelo: Bombardier Global 7500

Precio: 73 000 000 dólares

Oprah Winfrey

Modelo: Gulfstream G700

Precio: 80 000 000 dólares

Jeff Bezos

Modelo: Gulfstream G700

Precio: 80 000 000 dólares

Donald Trump

Modelo: Boeing 757 -200

Precio: 100 000 000 dólares

Tyler Perry

Modelo: Gulfstream III

Precio: 125 000 000 dólares

Kim Kardashiam

Modelo: Gulfstream G650ER

Precio: 150 000 000 dólares

Drake

Modelo: Boeing 767-200ER

Precio: 185 000 000 dólares

Hassanal Bolkiah

Modelo: Boeing 747.430

Precio: 230 000 000 dólares

Roman Abramovich

Modelo: Boeing 787-8

Precio: 350 000 000 dólares

Joseph Lau

Modelo: Boeing 747-8

Precio: 367 000 000 dólares

Alisher Usmanov

Modelo: Airbus A340-300

Precio: 500 000 000 dólares

¿QUÉ PERSONAS PUEDEN VIAJAR SIN RESTRICCIONES EN EL MUNDO?

Es usual que los amantes de los viajes busquen conocer diversos destinos del mundo sin tener que tramitar previamente un visado. No obstante, esto no siempre es posible debido a las políticas migratorias de cada país. Ante ello, tres integrantes de la monarquía en el mundo están habilitados para viajar al extranjero sin pasaporte debido a las funciones constitucionales que desempeñan, para lo cual se coordinan los trámites correspondientes por canales diplomáticos. A continuación, te presentamos, compartido por La República, los países a los que pertenecen estos monarcas: