En la actualidad, es usual observar a algunas estrellas del fútbol o de Hollywood que cuentan con jets privados cuyo valor puede alcanzar cifras millonarias. De hecho, estas lujosas aeronaves pueden recorrer más de 12 000 kilómetros sin necesidad de repostar combustible, convirtiéndose en todo un espectáculo en los cielos. En ese sentido, un destacado estudio realizó una comparación de los aviones privados más caros del mundo, tomando como referencia sus precios de adquisición, niveles de personalización y valoraciones publicadas. Algunas de estas avionetas forman parte del patrimonio de reconocidos propietarios y que últimamente ha llamado la atención de los internautas en redes sociales. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.
¿QUIÉN TIENE EL AVIÓN MÁS CARO DEL MUNDO?
A través de un estudio compartido por la plataforma Proyecto Edufinet, se realizó una comparación de los aviones privados más caros del mundo, entre los que destacan aeronaves pertenecientes a futbolistas, presidentes, monarcas, artistas y otras personalidades. Este informe se basó principalmente en los costos publicados de adquisición y personalización de estas aeronaves, aunque muchos de estos contratos son de carácter privado. No obstante, ciertas modificaciones de estas avionetas pueden llegar a elevar sus costos, ya sea por mantenimiento, uso, financiación, combustible, tripulación, seguros, entre otros. A continuación, te presentamos el listado de precios, modelos y propietarios de estos vehículos:
Beyoncé y Jay-Z
- Modelo: Bombardier Challenger 850
- Precio: 32 000 000 dólares
Cristiano Ronaldo
- Modelo: Bombardier Global Express XRS
- Precio: 57 000 000 dólares
Elon Musk
- Modelo: Gulfstream G650ER
- Precio: 65 000 000 dólares
Mukesh Ambani
- Modelo: Boeing Business Jet 2
- Precio: 73 000 000 dólares
Kylie Jenner
- Modelo: Bombardier Global 7500
- Precio: 73 000 000 dólares
Oprah Winfrey
- Modelo: Gulfstream G700
- Precio: 80 000 000 dólares
Jeff Bezos
- Modelo: Gulfstream G700
- Precio: 80 000 000 dólares
Donald Trump
- Modelo: Boeing 757 -200
- Precio: 100 000 000 dólares
Tyler Perry
- Modelo: Gulfstream III
- Precio: 125 000 000 dólares
Kim Kardashiam
- Modelo: Gulfstream G650ER
- Precio: 150 000 000 dólares
Drake
- Modelo: Boeing 767-200ER
- Precio: 185 000 000 dólares
Hassanal Bolkiah
- Modelo: Boeing 747.430
- Precio: 230 000 000 dólares
Roman Abramovich
- Modelo: Boeing 787-8
- Precio: 350 000 000 dólares
Joseph Lau
- Modelo: Boeing 747-8
- Precio: 367 000 000 dólares
Alisher Usmanov
- Modelo: Airbus A340-300
- Precio: 500 000 000 dólares
¿QUÉ PERSONAS PUEDEN VIAJAR SIN RESTRICCIONES EN EL MUNDO?
Es usual que los amantes de los viajes busquen conocer diversos destinos del mundo sin tener que tramitar previamente un visado. No obstante, esto no siempre es posible debido a las políticas migratorias de cada país. Ante ello, tres integrantes de la monarquía en el mundo están habilitados para viajar al extranjero sin pasaporte debido a las funciones constitucionales que desempeñan, para lo cual se coordinan los trámites correspondientes por canales diplomáticos. A continuación, te presentamos, compartido por La República, los países a los que pertenecen estos monarcas:
- Carlos III (rey del Reino Unido): El monarca británico no necesita pasaporte porque se expide en su nombre; sin embargo, el resto de la familia real sí debe portarlo.
- Naruhito (emperador de Japón): El soberano puede viajar al extranjero sin pasaporte, una excepción vigente que rige desde 1971 para evitar los trámites habituales.
- Masako (emperatriz de Japón): Al igual que su esposo, puede viajar fuera del país sin pasaporte, con sus visitas oficiales coordinadas por canales diplomáticos.