Actualmente, en Perú, diversos distritos de Lima y otras regiones experimentan altas temperaturas con presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos debido a la presencia del Fenómeno El Niño. Así, en medio del impacto de este evento climático, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) alertó que más de 20 millones de peruanos se encuentran en grave riesgo ante posibles desastres que podrían arrasar con viviendas y otras infraestructuras. Frente a esta crítica situación, el Gobierno anunció la declaratoria del estado de emergencia, a través de un Decreto Supremo, para alrededor de 900 distritos del país. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DISTRITOS HAN SIDO DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA ANTE EL FENÓMENO EL NIÑO?

A través del Decreto Supremo n.° 124-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo aprobó el estado de emergencia en 893 distritos del país ante el riesgo de intensas lluvias asociadas al Fenómeno El Niño. Esta medida, que tendrá una vigencia de 60 días calendario, responde a las evaluaciones del ENFEN, que proyectan un escenario con características similares a las registradas durante el fenómeno de 1997. En este contexto, se espera que las precipitaciones alcancen niveles críticos en la costa y la sierra entre noviembre y diciembre de este año.

Por consiguiente, la declaratoria comprende a distritos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y Callao. Así, durante el periodo que dure la emergencia, las autoridades regionales y locales del país podrán implementar medidas destinadas a reducir los riesgos y atender eventuales daños. Según el decreto, estas acciones serán financiadas con sus propios presupuestos, sin contar con recursos adicionales provenientes del Tesoro Público, conforme comparte Perú 21.

¿CUÁLES SON LOS TRABAJOS DE PREVENCIÓN EN EL RÍO RÍMAC ANTE LA LLEGADA DEL FENÓMENO EL NIÑO?

En entrevista para Canal N, la directora de Operaciones de Lima Expresa, Guina Ayora, informó que se han ejecutado trabajos de prevención en el río Rímac, específicamente en un tramo de 1.8 kilómetros del cauce comprendido entre los puentes Huánuco y Santa Rosa. Así, con una inversión de S/1.8 millones, la especialista indicó que se optó por adelantar las labores para retirar sedimentos y piedras acumulados en el cauce y reducir así el riesgo de desbordes que podrían afectar la Vía de Evitamiento y la Línea Amarilla.

Otras de las medidas es el monitoreo de la corriente de agua mediante un sistema instalado en el puente Lomas, que mide el agua proveniente de Huampaní y permite generar alertas ante posibles incrementos. De esta manera, la titular de Lima Expresa señaló que San Juan de Lurigancho, Caja de Agua y El Agustino son zonas que podrían presentar mayor vulnerabilidad ante una eventual crecida del río.

“La descolmatación va a acabar ahora hacia el 20 de octubre. Sin embargo, lo que estamos haciendo es de manera coordinada con la municipalidad, que ayer nos reunimos con el área de gestión de riesgos justo en el río. Ellos están previendo hacer la limpieza, aguas hacia abajo, yéndose más hacia el Callao, hasta donde llega el límite de su gestión”, explicó Ayora.