Anualmente, los países del mundo celebran acontecimientos que figuran incluso calendarizados para brindarle asueto a la ciudadanía. En ese sentido, los días feriados vienen a representar las fechas con descanso remunerado que algunos gobiernos establecen buscando también promover el turismo, por ejemplo, y gracias a ello hoy una nación en particular llama la atención debido a la cantidad de jornadas libres otorgadas en 2025, siendo Perú y otros territorios sudamericanos aquellos que podrían estar incluidos en ranking 2025 también.

ESTOS SON LOS PAÍSES DEL MUNDO CON LA MAYOR CANTIDAD DE FERIADOS Y EL QUE LIDERA A NIVEL GLOBAL

La relación de festividades celebradas a nivel global, hoy genera que anualmente personas de diversas partes del mundo puedan disfrutar de asuetos pagados, y así terminar gozando del descanso muchas veces requerido.

Al respecto, el portal de World Population Review hoy llama la atención compartiendo información referente a los países donde se otorga la mayor cantidad de días libres conmemorando acontecimientos importantes, siendo India hacia el 2025, la nación que ocupa el primer lugar de ranking con 42, seguido muy cerca por Nepal (35).

A nivel global, y según lo precisa el World Population Review, la India se erige como el país del mundo con la mayor cantidad de feriados celebrados. (Fuente: iStock) / Christa Boaz

“Casi todas las culturas y países del mundo celebran festividades”, remarca dicha organización, haciendo hincapié además en que algunas son “fiestas públicas casi globales”, y otras figuran asociadas a la religiosidad o cristianismo.

Con respecto a la clasificación anual, resulta importante destacar a los países de Irán, Myanmar y Sri Lanka también, como aquellos con la mayor cantidad de días feriados celebrados, mientras “México, el Reino Unido y Ecuador tienen uno de los menos días festivos de todos los países importantes, con ocho, diez y once días festivos al año, respectivamente”.

En relación a Perú como uno de los varios territorios sudamericanos considerados en ranking 2025 del World Population Review, te contamos que la lista clasifica a solamente 14 asuetos anuales, los mismos que terminan por ubicarla en el puesto 39, mientras estas naciones de América del Sur también figuran incluidas:

Chile, puesto 11 (20 feriados)

Argentina, puesto 13 (19 feriados)

Colombia, puesto 16 (18 feriados)

Venezuela, puesto 40 (14 feriados)

Brasil, puesto 58 (12 feriados)

ESTOS SON LOS 16 FERIADOS NACIONALES QUE SE CONMEMORAN EN PERÚ

1 de Enero, Año Nuevo

Abril, Jueves y Viernes Santo

1 de Mayo, Día del Trabajo

7 de Junio, Batalla de Arica y Día de la Bandera{

29 de Junio, San Pedro y San Pablo

23 de Julio, Día de la Fuerza Aérea del Perú

28 y 29 de Julio, Fiestas Patrias

6 de Agosto, Batalla de Junín

30 de Agosto, Santa Rosa de Lima

8 de Octubre, Combate de Angamos

1 de Noviembre, Día de Todos los Santos

8 de Diciembre, Inmaculada Concepción

9 de Diciembre, Batalla de Ayacucho

25 de Diciembre, Navidad

LOS FERIADOS QUE RESTAN POR CONMEMORARSE EN ARGENTINA ENTRE INAMOVIBLES Y TRASLADABLES

El 2025 arrancó de la forma para quienes reciben el Año Nuevo disfrutando de una gran fiesta, y es que el miércoles 1 de enero es el primero considerado inamovible y calendarizado, según lo establece la Ley 27.399.

Hoy Argentina como país goza de hasta 12 feriados nacionales que no sufren alteraciones de fecha, por ejemplo, mientras otros son trasladables, y los días no laborables con fines turísticos terminan consolidando la celebración de fines de semanas largos.

A propósito de cronograma completo determinado por el gobierno de Javier Milei para beneficiar a millones de trabajadores, te lo compartimos a continuación junto a los asuetos que restan completarse tras haberse iniciado el mes de junio:

FERIADOS NACIONALES INAMOVIBLES 2025

1- 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María

2- 25 de diciembre, Navidad

Cabe resaltar que asimismo, los feriados nacionales trasladables 2025 en Argentina, son aquellos cuyas fechas varían si coinciden con los días martes o miércoles, por ejemplo, y terminan siendo trasladados al lunes anterior, mientras si caen jueves o viernes serán trasladados al lunes siguiente.

Los feriados en Argentina permiten que la ciudadanía pueda disfrutar de más de 10 jornadas libres al año. (Fuente: iStock) / FluxFactory

Así como los feriados nacionales inamovibles y trasladables, los argentinos igualmente gozan de los siguientes días no laborables, y otros turísticos fijados mediante el decreto 1027/2024:

DÍAS NO LABORABLES 2025

- Jueves 2 de octubre (Día del Perdón)

DÍAS NO LABORABLES CON FINES TURÍSTICOS 2025

- Viernes 21 de noviembre