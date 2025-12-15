Durante estos días, muchos peruanos se preparan para disfrutar una de las celebraciones más esperadas del año: la Navidad y el Año Nuevo. Desde ya, muchos se están organizando no solo para comprar los regalos destinados a sus seres queridos, sino también para la esperada cena, ocasión en la que se comparte un momento de reflexión y felicidad. No obstante, existen otras personas que aprovechan esta temporada para dirigirse a diversos eventos navideños que incluyan artes escénicas, propuestas familiares y novedades tecnológicas, alusivas a la fecha. Es así que, se dio a conocer una serie de actividades que se desarrollarán en Lima durante los próximos días, a fin de que el público pueda armar un buen plan. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁLES SON LOS EVENTOS PARA ESTA TEMPORADA DE NAVIDAD EN LIMA?

A pocos días de celebrar la Navidad y el Año Nuevo, las empresas de entretenimiento han presentado una serie de eventos a desarrollarse en varias partes de Lima. Entre los eventos más destacados se encuentra “Un mundo de juguete”, "El Grinch en D1“, ”Siete estrellas: Una historia musical de Navidad", "Navidad de segundas oportunidades", entre otros. Estas obras y espectáculos buscan que las familias peruanas se llenen del espíritu navideño con asombrosas presentaciones. Los interesados podrán adquirir sus entradas a través de Joinnus, plataforma que presentó el listado de actividades:

Un cuento de navidad

Día: domingo 21 de diciembre

domingo 21 de diciembre Lugar: Teatro Barranco 2.0 - Av. Almirante Grau 701, Barranco

Teatro Barranco 2.0 - Av. Almirante Grau 701, Barranco Entradas: Joinnus (LINK)

Ho Ho Ho Sinfónico – La Navidad que siempre soñaste

Día: sábado 20 y domingo 21 de diciembre

sábado 20 y domingo 21 de diciembre Lugar: Teatro NOS - Av. Camino Real 1037, San Isidro

Teatro NOS - Av. Camino Real 1037, San Isidro Entradas: Joinnus (LINK)

Siete estrellas: Una historia musical de Navidad

Día: jueves 18 y viernes 19 de diciembre

jueves 18 y viernes 19 de diciembre Lugar: Teatro NOS - Av. Camino Real 1037, San Isidro

Teatro NOS - Av. Camino Real 1037, San Isidro Entradas: Joinnus (LINK)

Navidad Sinfónica

Día: sábado 27 de diciembre

sábado 27 de diciembre Lugar: Teatro NOS - Av. Camino Real 1037, San Isidro

Teatro NOS - Av. Camino Real 1037, San Isidro Entradas: Joinnus (LINK)

Navidad de segundas oportunidades

Día: sábado 20 y domingo 21 de diciembre

sábado 20 y domingo 21 de diciembre Lugar: La Vaca Multicolor - Av. Canevaro 116, Interior 1301, Lince

La Vaca Multicolor - Av. Canevaro 116, Interior 1301, Lince Entradas: Joinnus (LINK)

¿CUÁNTOS FERIADOS Y DÍAS NO LABORABLES RESTAN EN DICIEMBRE 2025?

Según el calendario peruano, diciembre es considerado como una de las temporadas con más días de descanso para los peruanos. De hecho, a inicios de mes, miles de trabajadores del sector público y privado disfrutaron de un feriado largo los días 8 y 9 de diciembre, por el Día de la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho. Asimismo, el siguiente día inhábil en el país será este jueves 25 correspondiente a las celebraciones de Navidad, mientras que el viernes 26 será considerado como día no laborable, medida exclusiva para los servidores estatales. Además, se determinó que el viernes 2 de enero de 2026 también sea día no laborable a nivel nacional. En este caso, las entidades del Estado deberán programar las horas a recuperar para este grupo de trabajadores; a su vez, los que están bajo el régimen privado, la medida quedará sujeta a acuerdos entre empleador y trabajador.