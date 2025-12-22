La temporada escolar anual en Perú culminó oficialmente el viernes 19 de diciembre, y los padres de familia han iniciado la carrera por conseguir una matrícula para el venidero periodo, pero también buscando encontrar las mejores opciones mediante las cuales sus hijos puedan desde aprender deportes hasta fortalecer ciertas habilidades. En ese sentido, hoy resalta el lanzamiento de los talleres de verano 2026 promovidos por parte de la Municipalidad de Los Olivos, y cuyas vacantes figuran disponibles en hasta 5 sedes puntuales del distrito.

LOS TALLERES DE VERANO QUE LANZA LA MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS PARA EL 2026

Diciembre se presenta anualmente como el mes donde culminan las clases escolares, y luego de ello suele iniciarse la temporada vacacional que trae consigo la apertura de talleres ideales para el reforzamiento académico del alumnado, pero también la oportunidad de poner en práctica tus habilidades llevando a cabo variados deportes en zonas como Lima Norte.

Al respecto, hoy pasamos a contarte que la Municipalidad de Los Olivos ha abierto inscripciones para que tus hijos puedan pasar la mejor de las vacaciones útiles 2026, y esto gracias a la implementación de más de 40 cursos y/o actividades entre las cuales resaltan desde el fútbol hasta la marinera.

Si te interesa matricularlo, y con ello alcanzar vacante buscando mantenerlo ocupado mientras goza de sus días fuera del colegio, toma nota de los siguientes talleres de verano lanzados por parte de la comuna a cargo de Felipe Castillo:

K-pop

Vóley

Ajedrez

Clown y teatro

Dibujo y pintura

Salsa y bachata

Karate

Caporales

Oratoria

De acuerdo a la información compartida mediante redes sociales, la Municipalidad de Los Olivos otorga vacantes según sedes disponibles para cada uno de los talleres de verano implementados, y de manera presencial de acuerdo a estas fechas de matrícula puntuales:

22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre

02, 03, 04, 05 y 06 de enero

LAS 5 SEDES DE LOS OLIVOS DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS TALLERES DE VERANO 2026

Palacio de la Juventud

Polideportivo de Palmeras

Polideportivo de Tulipanes

Polideportivo de Bombonera

Polideportivo de Pro

¿CUÁNDO INICIAN LOS TALLERES DE VERANO 2026 EN LOS OLIVOS?

A nivel nacional, variadas son las actividades que los escolares pueden llevar a cabo mientras están de vacaciones, siendo ahora la Municipalidad de Los Olivos aquella comuna que apertura talleres desde inicios de enero 2026.

Los días lunes 5 y martes 6 de dicho mes arrancan oficialmente los cursos a partir de los cuales tus hijos tendrán la chance de practicar tanto fútbol como vóley, bailar caporales, y terminar escogiendo el deporte o las artes escénicas que más te gusten.

Mediante WhatsApp enviando mensaje al 902652571, hoy y hasta el inicio de talleres, representantes de la Municipalidad de Los Olivos estarán brindando información referente a horarios, sedes disponibles, entre otros datos relevantes a vacaciones útiles.