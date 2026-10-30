¿Estudias en una universidad de Lima? Revisa si tendrás clases virtuales por la visita del papa | Foto: Magnific
¿Estudias en una universidad de Lima? Revisa si tendrás clases virtuales por la visita del papa | Foto: Magnific
Por José Templo

La próxima visita del papa León XIV al Perú traerá cambios en las actividades académicas de algunas universidades durante noviembre de 2026. Las instituciones ya informaron cómo funcionarán sus clases durante la llegada del pontífice, por lo que los estudiantes deberán estar atentos a las disposiciones de sus centros de estudios. Hasta el momento, la Universidad de Lima y la Pontificia Universidad Católica del Perú confirmaron que modificarán sus modalidades de enseñanza y suspenderán actividades académicas en fechas determinadas. Estas decisiones coinciden con los días no laborables compensables que estableció el Gobierno en varias regiones. Conoce qué universidades tendrán clases virtuales, cuándo se suspenderán las actividades y qué medidas se aplicarán durante noviembre.

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