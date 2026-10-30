La próxima visita del papa León XIV al Perú traerá cambios en las actividades académicas de algunas universidades durante noviembre de 2026. Las instituciones ya informaron cómo funcionarán sus clases durante la llegada del pontífice, por lo que los estudiantes deberán estar atentos a las disposiciones de sus centros de estudios. Hasta el momento, la Universidad de Lima y la Pontificia Universidad Católica del Perú confirmaron que modificarán sus modalidades de enseñanza y suspenderán actividades académicas en fechas determinadas. Estas decisiones coinciden con los días no laborables compensables que estableció el Gobierno en varias regiones. Conoce qué universidades tendrán clases virtuales, cuándo se suspenderán las actividades y qué medidas se aplicarán durante noviembre.

¿QUÉ MEDIDAS ANUNCIARON LA UNIVERSIDAD DE LIMA Y LA PUCP POR LA VISITA DEL PAPA?

La Universidad de Lima y la Pontificia Universidad Católica del Perú comunicaron modificaciones en sus actividades académicas debido a la próxima visita del papa León XIV. Ambas instituciones determinaron que las clases se desarrollarán a distancia durante dos jornadas de noviembre, aunque también establecieron medidas específicas para otras actividades.

En la Universidad de Lima, los estudiantes recibirán sus lecciones de manera virtual el miércoles 11 y jueves 12 de noviembre. Por su parte, la PUCP aplicará la misma modalidad durante esas dos fechas. Además, indicó que las evaluaciones que no puedan realizarse de forma remota tendrán que ser reprogramadas.

Respecto a las labores administrativas, la universidad informó que se efectuarán mediante el trabajo remoto. Sin embargo, mantendrá la atención presencial de los servicios esenciales y de aquellas funciones que, por su naturaleza, no puedan interrumpirse, según recoge La República.

¿HABRÁ SUSPENSIÓN DE CLASES EN AMBAS UNIVERSIDADES?

Las dos universidades también anunciaron disposiciones especiales para el lunes 16 de noviembre, fecha comprendida dentro de las medidas adoptadas por el Gobierno debido al desplazamiento del pontífice.

La Universidad de Lima comunicó que no desarrollará actividades académicas durante esa jornada, por lo que no habrá clases presenciales ni virtuales.

En tanto, la PUCP informó que tampoco dictará lecciones en ninguna de las dos modalidades y que dichas sesiones tampoco serán reprogramadas. Adicionalmente, la institución declaró esa jornada como día no laborable sujeto a compensación de horas.

¿QUÉ REGIONES TENDRÁN DÍAS NO LABORABLES POR LA VISITA DEL PAPA?

El Gobierno oficializó, mediante el Decreto Supremo n.º 020-2026-TR, días no laborables compensables en distintas regiones del país. La disposición comprende las siguientes fechas:

Lima y Callao: miércoles 11 y jueves 12 de noviembre, desde la 1.00 p. m. hasta la medianoche, y lunes 16 durante toda la jornada.

miércoles 11 y jueves 12 de noviembre, desde la 1.00 p. m. hasta la medianoche, y lunes 16 durante toda la jornada. Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura: viernes 13 y sábado 14 de noviembre, durante todo el día.

viernes 13 y sábado 14 de noviembre, durante todo el día. Cusco y Ucayali: domingo 15 de noviembre, únicamente para el sector privado.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo aclaró que estas jornadas no tienen la categoría de feriados nacionales. Por ello, las horas que se dejen de trabajar tendrán que compensarse posteriormente. En el sector privado, trabajadores y empleadores acordarán cómo recuperar el tiempo; si no llegan a un consenso, el empleador definirá la forma de compensación.

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