Por Redacción EC

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) pone a disposición de los ciudadanos diversos recursos que permiten conocer las oportunidades del mercado laboral y elegir una profesión con mayor información. Entre los datos difundidos recientemente figura el listado de las carreras con mejores remuneraciones en Lima Metropolitana, cuyos resultados muestran que Medicina no ocupa el primer lugar. Otra especialidad destaca por registrar el ingreso mensual promedio más elevado. Esta información puede servir como referencia para quienes están evaluando qué estudiar o buscan conocer las perspectivas económicas de distintas profesiones. Asimismo, los datos permiten identificar qué áreas de formación sobresalen por sus niveles de ingresos y despiertan interés entre quienes planean su futuro laboral. Sin embargo, la remuneración puede variar según la experiencia, el puesto y el sector en el que se desempeñe cada profesional.