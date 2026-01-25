La falta de reglas claras para las plataformas de taxis por aplicativo en el Perú vuelve a quedar en evidencia. Un estudio elaborado por la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), junto con el Observatorio de Plataformas–Perú e Ipsos Perú, advierte serias deficiencias en seguridad, transparencia y protección al consumidor en servicios de taxi digital que operan en el país.

El informe, basado en viajes reales realizados bajo la modalidad de “cliente incógnito”, expone diferencias marcadas entre las aplicaciones evaluadas y alerta sobre prácticas que colocan a los usuarios en una situación de vulnerabilidad. Conoce cuáles son los tres taxis por aplicativo más inseguros en el Perú y qué riesgos enfrentan los pasajeros.

¿CUÁLES SON LOS 3 TAXIS POR APLICATIVO MÁS INSEGUROS EN EL PERÚ?

El ranking general del estudio sitúa a tres plataformas como las que presentan mayores niveles de riesgo para los consumidores, debido a su bajo desempeño en seguridad operativa, atención de reclamos y cumplimiento normativo. Estas son:

DiDi: obtuvo la calificación más baja del estudio, con apenas 1 punto sobre 5, y figura como la plataforma con mayores falencias en protección al usuario.

obtuvo la calificación más baja del estudio, con apenas 1 punto sobre 5, y figura como la plataforma con mayores falencias en protección al usuario. Uber: alcanzó solo 1,25 puntos, principalmente por sus limitaciones en responsabilidad frente a daños y la ausencia de mecanismos claros de reclamo.

alcanzó solo 1,25 puntos, principalmente por sus limitaciones en responsabilidad frente a daños y la ausencia de mecanismos claros de reclamo. inDrive: con 2,5 puntos, se ubica también en el grupo de mayor riesgo, al deslindar responsabilidades sobre la seguridad del servicio que intermedia.

Según el informe, estas aplicaciones destacan negativamente frente a otras evaluadas, al no cumplir estándares mínimos de defensa del consumidor.

Foto: Andina/ Difusión.

¿POR QUÉ LOS USUARIOS QUEDAN EN DESVENTAJA LEGAL ANTE ESTE TIPO DE APlICACIONES?

Uno de los principales hallazgos es que varias plataformas no cuentan con domicilio legal ni representación formal en el Perú. DiDi e inDrive remiten eventuales conflictos a jurisdicciones extranjeras, como Países Bajos o Chipre, lo que limita severamente la posibilidad de reclamo local.

Además, se detectó que Uber y DiDi no exhiben un libro de reclamaciones accesible, incumpliendo obligaciones básicas de atención al consumidor y profundizando la indefensión jurídica.

¿QUÉ DICEN LOS CONTRATOS QUE ACEPTAN LOS USUARIOS?

Aspec calificó como “irracionales” varias cláusulas incluidas en los términos y condiciones. En el caso de inDrive, se establece que la plataforma “no tiene ningún control sobre la calidad o la seguridad del transporte”.

Respecto a DiDi, se advierte que la empresa “no será responsable por daños indirectos o consecuenciales, e incluso excluye la responsabilidad por su propia negligencia”.

En tanto, Uber señala que “no será responsable de daños indirectos, incidentales o punitivos, incluidos la lesión personal o el daño a la propiedad”, aun cuando haya sido advertida del riesgo.

¿QUÉ REVELÓ EL TRABAJO DE CAMPO SOBRE SEGURIDAD?

Ipsos Perú informó que el estudio incluyó 70 viajes realizados en Lima entre diciembre de 2025 y enero de 2026. El 23% de los servicios de taxi fue cancelado antes de concretarse y solo el 18% de las unidades mostró el SOAT visible.

Aunque el 95% de pasajeros dijo sentirse seguro durante el trayecto, el servicio posterior presentó fallas: solo la mitad de los objetos olvidados fue devuelta y un tercio de los conductores exigió pagos extra para hacerlo.

¿POR QUÉ LAS APPS DE MOTOS REPRESENTAN EL MAYOR RIESGO?

Alejandra Dinegro, directora del Observatorio de Plataformas–Perú, advirtió que el transporte de pasajeros en moto mediante aplicativos es el escenario más crítico, al operar sin habilitación legal ni fiscalización. En este sentido, señaló la ausencia de una norma sectorial ha fragmentado la supervisión y normalizado prácticas ilegales.

Finalmente, Aspec insistió en la urgencia de una regulación nacional que obligue a las plataformas a constituirse en el país, exigir conductores habilitados, aplicar sanciones efectivas y establecer una antigüedad máxima de 10 años para los vehículos, según informa el diario La República.

