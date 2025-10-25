El examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) es considerado uno de los más difíciles y exigentes a nivel nacional. Inclusive, para poder ingresar a dicha casa de estudios, los postulantes pasan meses de ardua preparación, con la finalidad de obtener una de las vacantes. En ese sentido, recientemente la Decana de América llevó a cabo su prueba de ingreso, donde participaron miles de jóvenes de varias partes del país. Tras las inscripciones en el examen, se revelaron las carreras profesionales con mayor demanda. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁL FUE LA CARRERA PROFESIONAL CON MAYOR POSTULANTES EN EL EXAMEN DE ADMISIÓN DE SAN MARCOS?

El examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se desarrolló los días 4, 5, 11 y 12 de octubre de 2025, luego de que las fechas iniciales programadas para septiembre fueran postergadas a raíz de los disturbios registrados en el campus universitario. Es así que, tras realizarse las inscripciones del examen de admisión, se reveló que la carrera de Medicina Humana fue la que registró la mayor cantidad de postulantes, con un total de 4 799, conforme comparte Infobae.

@unmsm Te imaginas competir por 55 de las vacantes más deseadas del país? 🏥🎓 Así se vivió la última jornada del Examen de Admisión UNMSM 2026-I, con 4709 postulantes luchando por una plaza en Medicina Humana, la carrera más exigente de la Decana de América. 💪 ¡Un día de esfuerzo, determinación y sueños cumplidos! Acompáñanos y descubre cómo se vivió esta jornada única. ♬ sonido original - UNMSM

Asimismo, en el segundo lugar se ubicó una de las carreras que ha ganado mayor popularidad entre los jóvenes: Derecho, con el ingreso de 2 140 postulantes. En el tercer lugar, se posiciona Psicología con 1 864 aspirantes. Por último, según dicha plataforma compartió el listado de las profesiones con más postulantes en la San Marcos: Ingeniería de Sistemas (1.388), Administración y Negocios Internacionales (1.030), Ingeniería Industrial (983), Economía (695), Ingeniería Civil (621), Educación (610) y Arquitectura y Urbanismo (595).

JOVEN DE 17 AÑOS OBTIENE EL PRIMER LUGAR EN EL EXAMEN DE ADMISIÓN DE SAN MARCOS

Un símbolo de constancia y disciplina se ha convertido David César Morales Basurto, de 17 años, al obtener el primer puesto en el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es estudiante de quinto de secundaria del colegio Juventud Científica de El Agustino y gracias a su ardua preparación logró alcanzar el máximo lugar de Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital en la UNMSM. Este importante logro fue motivo de orgullo para sus familiares, quienes lo felicitaron y celebraron llevándolo a disfrutar de su plato preferido: arroz chaufa con wantanes.

Eso no es todo, el también cachimbo obtuvo el primer lugar en cómputo general de las universidades Federico Villarreal, Universidad Nacional del Callao y de la Universidad Nacional Tecnológica del Sur. De hecho, David dedicó este triunfo a sus padres, Suzonte Morales, docente y mototaxista, y Flora Basurto, enfermera. “En varios concursos de matemáticas quedaba en segundo o tercer puesto. Me di cuenta que debía esforzarme más para ser el primero y no paré hasta lograrlo. Mis papás me felicitaron, y me llevaron a comer mi plato preferido: arroz chaufa y wantanes“, dijo, compartido por Trome.

VIDEO RECOMENDADO