Con el paso de los años, las rutinas de maquillaje pueden necesitar algunos cambios para adaptarse a las características que adquiere el rostro. La aparición de líneas de expresión y la pérdida de firmeza en los párpados hacen que elegir determinados productos y colores cobre mayor importancia al momento de resaltar la mirada. En ese contexto, las mujeres mayores de 50 años con ojos marrones pueden encontrar en algunos tonos una alternativa para definir sus ojos sin endurecer sus facciones. Aunque el delineador negro suele ser uno de los productos más utilizados, existen otras opciones que permiten conseguir un acabado favorecedor y natural. A continuación, te contamos qué color recomienda una experta en cosméticos, qué otras tonalidades puedes considerar y cómo aplicar este producto para conseguir una mirada definida.

¿QUÉ DELINEADOR FAVORECE A LAS MUJERES MAYORES DE 50 AÑOS CON OJOS MARRONES?

El chocolate es una de las alternativas que pueden favorecer a las mujeres mayores de 50 años que tienen los ojos marrones. La maquilladora profesional Lidia Herrero compartió esta recomendación durante una conversación con la revista InStyle, en la que señaló otros tres colores que también pueden incorporarse a la rutina de belleza: bronce, gris topo y berenjena.

Estas tonalidades permiten destacar las pestañas y aportar profundidad a los ojos sin recurrir necesariamente al contraste intenso que genera el negro. En particular, el marrón puede integrarse de manera discreta con el resto del maquillaje y ayudar a conseguir una apariencia definida sin que las facciones se vean demasiado marcadas.

Sin embargo, esto no significa que el delineador negro deba descartarse por completo después de cumplir cierta edad. La decisión depende del resultado que se quiera conseguir y de la manera en que el color se combine con los demás productos utilizados en el rostro.

El chocolate es una de las alternativas que pueden favorecer a las mujeres mayores de 50 años que tienen los ojos marrones. | Foto: Pexels

¿QUÉ TEXTURA DE DELINEADOR CONVIENE ELEGIR PARA MAQUILLAR LOS PÁRPADOS?

Además de encontrar un tono adecuado, es importante prestar atención a la consistencia del delineador, especialmente cuando los párpados presentan pliegues o líneas de expresión. En estos casos, Herrero recomienda optar por fórmulas cremosas, ya que facilitan la aplicación y permiten controlar mejor la intensidad del trazo.

Para utilizarlo, se puede dibujar una línea delgada muy cerca de las pestañas superiores y después recurrir a un pincel pequeño para suavizar los bordes. Este procedimiento ayuda a distribuir el pigmento de forma gradual y a conseguir una transición más uniforme con las sombras, si se incluyen en el maquillaje.

¿CÓMO APLICAR EL DELINEADOR PARA CONSEGUIR UNA MIRADA DEFINIDA?

La especialista aconseja trabajar progresivamente, comenzando con una cantidad pequeña de producto y agregando más únicamente cuando sea necesario. De esta manera, es posible controlar la intensidad y evitar que el trazo quede demasiado grueso o resalte las irregularidades de los párpados, según recoge la plataforma Radio Mitre.

Difuminar suavemente también contribuye a distribuir el color y conseguir un acabado uniforme. La finalidad no es renunciar a un maquillaje intenso al llegar a los 50 años, sino adaptar las técnicas a las características de cada rostro. Probar diferentes tonalidades y fórmulas permitirá descubrir qué alternativa resulta más cómoda y se ajusta mejor al estilo personal.

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