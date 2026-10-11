Experta en cosméticos asegura: “Cuando llegas a los 50 años, y tienes ojos marrones, el delineador que te favorece es el chocolate” | Foto: Pexels
Experta en cosméticos asegura: “Cuando llegas a los 50 años, y tienes ojos marrones, el delineador que te favorece es el chocolate” | Foto: Pexels
Por Redacción EC

Con el paso de los años, las rutinas de maquillaje pueden necesitar algunos cambios para adaptarse a las características que adquiere el rostro. La aparición de líneas de expresión y la pérdida de firmeza en los párpados hacen que elegir determinados productos y colores cobre mayor importancia al momento de resaltar la mirada. En ese contexto, las mujeres mayores de 50 años con ojos marrones pueden encontrar en algunos tonos una alternativa para definir sus ojos sin endurecer sus facciones. Aunque el delineador negro suele ser uno de los productos más utilizados, existen otras opciones que permiten conseguir un acabado favorecedor y natural. A continuación, te contamos qué color recomienda una experta en cosméticos, qué otras tonalidades puedes considerar y cómo aplicar este producto para conseguir una mirada definida.

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