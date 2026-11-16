¿Eres de los que puede desayunar, almorzar o cenar exactamente lo mismo día tras día sin cansarse? Aunque para muchos esta rutina puede parecer monótona o incluso aburrida, la psicología y la nutrición conductual aseguran que detrás de este hábito existe una explicación científica muy lógica y fascinante. No se trata de falta de imaginación culinaria, sino de una estrategia cerebral altamente eficiente.

¿Qué es la fatiga de decisión y cómo afecta nuestros platos?

Para comprender este fenómeno, es clave acudir a las investigaciones sobre la fatiga de decisión (decision fatigue) popularizadas por el reconocido psicólogo social Roy Baumeister. El cerebro humano toma miles de decisiones diarias, desde asuntos laborales complejos hasta qué ropa ponerse por la mañana.

Conforme avanza el día, nuestra capacidad de autocontrol y procesamiento cognitivo se agota. Al reducir las opciones y comer siempre lo mismo, eliminamos una elección innecesaria de la ecuación diaria. En pocas palabras: menos decisiones sobre el menú significan más energía mental para enfocar en otras áreas de la vida.

La ciencia de la rutina: el enfoque de la Universidad de Cornell

Por otro lado, los estudios de nutrición conductual de la Universidad de Cornell han demostrado cómo el entorno y los hábitos automatizados moldean nuestra relación con la comida. Según estas investigaciones, el ser humano tiende a simplificar procesos para evitar la sobreestimulación.

Cuando estandarizamos nuestras comidas, logramos varios beneficios psicológicos:

Reducción de la ansiedad: Saber exactamente qué vamos a comer elimina la incertidumbre y la típica pregunta “¿qué habrá para cenar?”.

Saber exactamente qué vamos a comer elimina la incertidumbre y la típica pregunta “¿qué habrá para cenar?”. Mayor control de porciones: Al repetir platos conocidos, es más fácil mantener el control sobre las cantidades y los ingredientes consumidos.

Al repetir platos conocidos, es más fácil mantener el control sobre las cantidades y los ingredientes consumidos. Optimización del tiempo: Se simplifican las listas de compras, la preparación y la limpieza en la cocina.

Entre la comodidad y la monotonía: ¿es saludable comer siempre lo mismo?

Si bien adoptar un menú repetitivo ofrece ventajas claras a nivel cognitivo y de gestión del tiempo, los nutricionistas recuerdan la importancia del equilibrio. Dependiendo de cuán restrictiva sea esa “comida única”, existe el riesgo de perder diversidad de nutrientes esenciales.

La clave, según los expertos, radica en encontrar un punto medio: automatizar ciertas comidas del día —como el desayuno o los almuerzos de trabajo— para liberar la mente, mientras se mantiene cierta flexibilidad y variedad en otras preparaciones para asegurar una nutrición completa.

En definitiva, elegir la repetición no es un signo de apatía, sino una ingeniosa herramienta que utiliza nuestro cerebro para simplificar el caos de la vida moderna, un plato a la vez.