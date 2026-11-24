Pedir la clave del internet apenas te sientas por un café o mientras esperas que salga tu vuelo en la sala de embarque ya es casi un acto reflejo. Lo hacemos sin pensar. El detalle es que esa comodidad suele esconder un riesgo real: la mayoría de esas redes están abiertas o mal configuradas, lo que deja tus datos viajando sin ningún tipo de escudo. Si desde ese mismo teléfono revisas correos del trabajo, entras a tu app bancaria o compras algo con tarjeta, estás navegando prácticamente a ciegas.

Tanto la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (CISA) como los especialistas de Kaspersky llevan tiempo advirtiendo sobre este problema. ¿Lo más complicado? Que el ataque no avisa. En la pantalla de tu celular todo parece cargar con normalidad mientras alguien más está capturando tu información en segundo plano.

Por qué el Wi-Fi gratuito es un blanco tan fácil

Una red pública abierta no te pide una contraseña personal ni cifra el tráfico que va desde tu teléfono hasta el router. Sin ese cifrado, cualquier persona conectada al mismo punto de acceso que tenga conocimientos básicos y las herramientas adecuadas puede curiosear en el flujo de datos.

Piensa en la dinámica de un aeropuerto o una cafetería concurrida. Entran y salen decenas de personas cada hora, todas conectadas al mismo nodo y muchas veces distraídas con el equipaje o el reloj. Para un atacante, ese movimiento constante es el escenario perfecto para pescar contraseñas, sesiones abiertas o datos financieros sin tener que vulnerar sistemas complejos.

Qué es un ataque Man-in-the-Middle y cómo opera

Gran parte de los robos en estos espacios ocurren bajo una técnica conocida como Man-in-the-Middle (hombre en el medio). Imagina que le envías una carta a alguien, pero antes de que llegue a destino, un tercero la abre, le saca copia y la vuelve a cerrar sin que ninguno de los dos lo note. En internet pasa exactamente lo mismo: el atacante se mete entre tu celular y el punto de conexión para leer o alterar todo lo que envías.

Según las alertas de CISA, la interceptación de tráfico sin cifrar es una de las fallas más explotadas en redes inalámbricas públicas. A esto se suma una trampa muy común documentada por Kaspersky: los puntos de acceso falsos. A veces un ciberdelincuente crea una red desde su propia laptop con un nombre casi idéntico al del local —por ejemplo, “Cafe_Gratis_Clientes”— esperando que tu teléfono se conecte por error. Si caes, todo lo que escribas pasa directo por sus manos.

Señales de que algo no anda bien con la conexión

Aunque la idea del atacante es pasar desapercibido, hay pequeños detalles que sirven para frenar a tiempo:

Redes gemelas en la lista: Si ves dos opciones con nombres sospechosamente parecidos en el mismo lugar, no adivines. Pregunta en el mostrador cuál es la oficial.

Si ves dos opciones con nombres sospechosamente parecidos en el mismo lugar, no adivines. Pregunta en el mostrador cuál es la oficial. Avisos de seguridad en el navegador: Si te salta una advertencia sobre el certificado del sitio o notas que la dirección web no empieza con https:// , sal de ahí de inmediato.

Si te salta una advertencia sobre el certificado del sitio o notas que la dirección web no empieza con , sal de ahí de inmediato. Descargas o ventanas raras: Ninguna red de cafetería o aeropuerto necesita que instales un archivo o una extensión para darte internet. Si te lo piden, desconéctate.

Ninguna red de cafetería o aeropuerto necesita que instales un archivo o una extensión para darte internet. Si te lo piden, desconéctate. Fallos repentinos en tus apps: Que se cierre tu sesión de correo de la nada o que el teléfono se vuelva lento sin motivo aparente puede ser síntoma de interferencia.

Cinco ajustes rápidos para proteger tu teléfono

No hace falta ser experto en sistemas para reducir el riesgo casi a cero; basta con cambiar un par de hábitos:

Instala y activa una VPN: Una red privada virtual crea un túnel cifrado para tus datos. Incluso si alguien intercepta tu tráfico en el aeropuerto, lo único que verá será código ilegible. Usa tus datos móviles para lo importante: ¿Necesitas hacer una transferencia o cambiar una clave? Apaga el Wi-Fi por dos minutos y usa tu plan de datos. Es muchísimo más seguro. Desactiva la conexión automática: Muchos teléfonos recuerdan redes abiertas y se enlazan solos apenas detectan señal. Apaga esa opción en los ajustes de Wi-Fi para tener el control manual. Refuerza tus cuentas con doble factor (2FA): Si alguien llegara a capturar tu contraseña en una red pública, el código temporal que llega a tu teléfono o app autenticadora frenará el acceso. Mantén el sistema actualizado: Esos parches que a veces posponemos suelen cerrar justamente los agujeros de seguridad que aprovechan los atacantes en redes compartidas.

Qué hacer si crees que ya te interceptaron

Si estuviste conectado a una red dudosa y al rato notas movimientos extraños, correos de inicio de sesión que no reconoces o alertas en tus cuentas, no esperes. Desconéctate de esa red, pasa a datos móviles y cambia primero la contraseña de tu correo principal y de tus apps bancarias. Luego, entra a la configuración de seguridad de tus redes sociales y cierra todas las sesiones abiertas en otros dispositivos.

Conectarse fuera de casa no tiene por qué volverse una paranoia, pero sí exige sentido común. Tratar cualquier Wi-Fi público como un espacio abierto —donde cualquiera puede escuchar— es la mejor regla para evitar llevarse un mal rato después del viaje o del café.