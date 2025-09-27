El sector retail se sacude con una noticia inesperada: una de las cadenas de moda más reconocidas en el mundo anunció el cierre de más de un centenar de tiendas en diversos países. La medida sorprendió a consumidores y trabajadores, muchos de los cuales vieron en estos locales un referente cotidiano durante décadas.

La decisión, que afectará directamente a varias de sus marcas más conocidas, abre un debate sobre el futuro de las tiendas físicas frente al comercio digital. A continuación, te contamos cuál es la cadena en cuestión.

¿QUÉ EMPRESA HA TOMADO ESTA DRÁSTICA DECISIÓN?

La compañía detrás de los cierres es el grupo español Inditex, uno de los líderes mundiales del sector textil. De acuerdo con su informe del primer trimestre de 2025, la multinacional redujo en 138 el número de locales a nivel global. Esta decisión repercutió en varias de sus marcas más reconocidas, lo que significa un cambio significativo en su presencia física internacional.

¿QUÉ MARCAS DE INDITEX SE VIERON AFECTADAS?

No todas las enseñas del grupo vivieron la misma suerte. El detalle de los cierres se distribuye así:

Zara encabeza la lista con 52 establecimientos menos.

Oysho le sigue con 34 cierres.

Zara Home redujo su red en 21 puntos de venta.

Massimo Dutti bajó en 20 locales.

Stradivarius cerró 10 tiendas.

Bershka perdió únicamente un espacio.

En contraste, Pull&Bear logró abrir dos nuevos locales netos, lo que la convierte en la única marca del grupo que expandió su presencia física en medio de la reestructuración, según informa la plataforma Perú Retail.

La compañía detrás de los cierres es el grupo español Inditex, uno de los líderes mundiales del sector textil. | Foto referencial: Freepik

¿POR QUÉ INDITEX DECIDIÓ REDUCIR SU RED DE TIENDAS?

La compañía justificó la medida como parte de un plan para optimizar el rendimiento de sus puntos de venta. Según su estrategia, resulta más rentable apostar por grandes tiendas insignia, conocidas como flagships, ubicadas en avenidas principales o centros comerciales estratégicos, que mantener locales pequeños con baja productividad. Este ajuste responde también a la creciente competencia de plataformas digitales como Shein, Amazon y Temu, que han modificado las reglas del juego en la moda global.

¿CÓMO AFECTA LA DECISIÓN DE INDITEX A LAS CIUDADES Y EMPLEADOS?

En ciudades como Zaragoza ya se evidencian los efectos, donde cerraron locales de Zara, Oysho y Massimo Dutti. Estos cambios no solo impactan en los trabajadores, muchos de los cuales aún no saben si serán reubicados en otras áreas, sino también en el comercio local. Negocios pequeños y cafeterías que solían beneficiarse del tráfico generado por estas tiendas podrían ver una reducción en su clientela habitual.

¿CUÁL ES EL FUTURO DE INDITEX?

Lejos de significar un retroceso, Inditex asegura que este rediseño busca eficiencia y modernización. El plan contempla la apertura de tiendas más grandes y tecnológicamente avanzadas, como el flagship de Zara que proyectan inaugurar en Zaragoza en 2026. Paralelamente, el grupo invierte con fuerza en su canal digital, que concentra cada vez más ventas gracias a la preferencia de los clientes por la comodidad de comprar en línea y recibir la colección completa directamente en sus dispositivos.