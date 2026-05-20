De acuerdo con datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, la manufactura figura entre los sectores que registraron la mayor pérdida de puestos de trabajo formales en el último año, como consecuencia de la desaceleración del consumo interno. Por lo tanto, esto ha generado que una planta de una reconocida empresa internacional anuncie el cierre definitivo y el desmantelamiento de sus instalaciones. Sin embargo, lo que más llamó la atención de esta noticia fue el despido de decenas de trabajadores y la incertidumbre entre diversos empresarios que durante años brindaron servicios vinculados a la seguridad vial y al transporte pesado. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ EMPRESA AUTOMOTRIZ CERRÓ SU PLANTA TRAS VARIOS AÑOS EN SUDAMÉRICA?

Según informa El Cronista, la planta de Cabot en Buenos Aires, ubicada en la ciudad de Campana, anunció el cierre definitivo de sus instalaciones tras más de 60 años en funcionamiento. Esta fabrica se encargaba principalmente de producir “negro de humo” (insumo clave para neumáticos). Sin embargo, esta decisión se da en medio de una reestructuración global y una fuerte contracción de las ventas en el mercado interno, factores que terminaron por poner fin a una etapa en el sector productivo. De hecho, la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) alertó sobre una pérdida de competitividad sistémica impulsada por el aumento de los costos en dólares y la disminución del patentamiento de vehículos.

@c5n ⭕ Trabajadores de Cabot reclaman por el cierre de la fábrica en Campana, que dejará a 150 empleados en la calle. 🗣️ "Habían bajado las ventas, pero había laburo". #trabajadores #despidos #Cabot ♬ sonido original - c5n

De esta manera, la salida de Cabot supone un nuevo reto logístico, debido a que las fabricantes de neumáticos pasarán a depender casi por completo de las importaciones para sostener sus operaciones y líneas de producción. Asimismo, esta medida no solo perjudicó a la industria nacional, sino también a cerca de 150 empleados que formaban parte de esta planta, quienes han expresado su malestar por no ser notificados con anticipación sobre esta crisis que los ha dejado sin trabajo. Eso no es todo, también impactó directamente en decenas de pequeñas y medianas empresas vinculadas a los servicios de logística y mantenimiento, conforme señala El Cronista.

¿QUÉ ESTADIO MODERNO SE CONSTRUYE EN SUDAMÉRICA?

De acuerdo con la plataforma El Cronista, la empresa Corporación América Inmobiliaria anunció que invertirá cerca de u$s 50.000.000 para el desarrollo del nuevo Arena Córdoba, un nuevo recinto de última generación de escala internacional destinado a eventos de entretenimiento, que se convertirá en el primer estadio cubierto de este nivel en la zona. Este importante proyecto, que estará ubicado en el Distrito Las Artes en Argentina, tendrá una capacidad para aproximadamente 12 000 personas en más de 11.800 m² cubiertos. Esto permitirá que el lugar se convierta en el foco principal de los grandes espectáculos y dinamice la economía en sectores como gastronomía, hotelería y turismo. Es importante mencionar que el recinto tendrá 36 palcos VIP y dos lounges con capacidad para 120 personas cada uno, por lo que se espera que esté listo a mediados del 2028.