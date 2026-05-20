Por Redacción EC

De acuerdo con datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, la manufactura figura entre los sectores que registraron la mayor pérdida de puestos de trabajo formales en el último año, como consecuencia de la desaceleración del consumo interno. Por lo tanto, esto ha generado que una planta de una reconocida empresa internacional anuncie el cierre definitivo y el desmantelamiento de sus instalaciones. Sin embargo, lo que más llamó la atención de esta noticia fue el despido de decenas de trabajadores y la incertidumbre entre diversos empresarios que durante años brindaron servicios vinculados a la seguridad vial y al transporte pesado. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.