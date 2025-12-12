En medio del crecimiento de nuevos canales peruanos en YouTube, cada vez más figuras públicas migran hacia estos espacios digitales para ampliar su presencia. En ese panorama surge el periodista Fernando Llanos, quien recientemente fue invitado por el streamer Zein a ser parte de su proyecto en YouTube. La propuesta, que llega tras su salida de América TV y Canal N, ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes lo han apoyado en su reinvención digital.

Aunque la idea de una colaboración para el 2026 suena atractiva, Llanos se mantiene cauteloso y aún no ha tomado una decisión. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ MOTIVÓ A ZEIN A INVITAR A FERNANDO LLANOS A SU CANAL?

El interés de Zein por sumar a Fernando Llanos surgió luego del impacto que generó el periodista tras reinventarse en redes sociales, principalmente en TikTok. El streamer explicó públicamente que su propuesta se basaba en ofrecerle un espacio bien equipado dentro de Zentral Studio, su canal de YouTube que ya cuenta con cerca de 28.000 suscriptores. Durante su invitación, destacó que dispone de “un estudio de alta tecnología” y que cuenta con “las cámaras adecuadas” y “la producción lista” para potenciar el contenido de quien decida integrarse.

Asimismo, Zein comentó que desconocía parte del alcance que Llanos había logrado tras su reciente situación laboral, pero admitió que el apoyo del público lo motivó a plantear esta colaboración. Según dijo, se sintió “conmovido” al conocer su caso y por ello decidió abrirle la puerta de su canal. Con este gesto, el streamer dejó claro que considera que la presencia de Llanos podría elevar la calidad de su proyecto digital.

¿QUÉ RESPONDIÓ FERNANDO LLANOS SOBRE ESTA POSIBLE COLABORACIÓN?

Ante la propuesta, el periodista aseguró que analizará con calma la invitación. Llanos expresó su agradecimiento por el gesto y resaltó que el interés de Zein representa una señal de reconocimiento hacia el trabajo que ha desarrollado últimamente. Señaló que parte de este respaldo se debe al público que lo ha acompañado desde que empezó a generar contenido de manera independiente, especialmente en TikTok, Instagram y Facebook, plataformas en las que ya supera los tres millones de seguidores, según recoge el diario La República.

Aunque evitó dar una respuesta definitiva, el comunicador admitió que el panorama del streaming en el 2026 será altamente competitivo. “¿Qué va a pasar en el futuro? No tengo ni idea. Pero veo que la competencia en el streaming se va a poner power, se va a poner muy potente. Estaba viendo un poquito de la plataforma de Andy y se ve power, ¿no? se ve muy bien montada. Así que vamos a ver”, expresó.

¿QUIÉN ES ZEIN?

Bajo el nombre real de Andy Dante Merino Ramírez, ElZeein o Zein nació el 25 de octubre de 1992 en Tarma, Perú, y ha construido una carrera multifacética en el mundo digital. Comenzó en YouTube con videos de comedia y, con el tiempo, amplió su alcance a Twitch, Facebook Gaming y Kick, ganando una audiencia fiel en varios países y comunidades en línea.

Más allá de su faceta como streamer, ha explorado la música, el cine, la literatura y el deporte, destacándose como presidente del Persas FC, equipo que compite en la Kings League América, organizada por Ibai Llanos y Gerard Piqué, consolidando así su versatilidad, proyección internacional y conexión con distintas generaciones de fanáticos.