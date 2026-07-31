Por Redacción EC

Este 28 y 29 de julio se celebraron los 205 años de la Independencia del Perú, una fecha clave en el calendario nacional, en la que miles de personas aprovecharon para compartir con los seres queridos. Entre las actividades preferidas por la ciudadanía destacaron viajar a algún destino turístico, asistir a espectáculos circenses, presenciar el desfile militar o permanecer en casa para preparar comidas tradicionales y celebrar esta importante fecha. En ese sentido, en medio de las festividades de Fiestas Patrias 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reveló un listado con los nombres de ciudadanos inspirados en pueblos originarios, regiones y símbolos patrios, una particularidad que refleja el orgullo e identidad nacional de muchas familias peruanas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.