Este 28 y 29 de julio se celebraron los 205 años de la Independencia del Perú, una fecha clave en el calendario nacional, en la que miles de personas aprovecharon para compartir con los seres queridos. Entre las actividades preferidas por la ciudadanía destacaron viajar a algún destino turístico, asistir a espectáculos circenses, presenciar el desfile militar o permanecer en casa para preparar comidas tradicionales y celebrar esta importante fecha. En ese sentido, en medio de las festividades de Fiestas Patrias 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reveló un listado con los nombres de ciudadanos inspirados en pueblos originarios, regiones y símbolos patrios, una particularidad que refleja el orgullo e identidad nacional de muchas familias peruanas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LOS NOMBRES QUE LOS PERUANOS LLEVAN EN HONOR AL PERÚ, SEGÚN RENIEC?

En el marco de las celebraciones por las Fiestas Patrias 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó a través de sus redes sociales el listado de nombres que han sido registrados en su base de datos inspirados en las regiones, lenguas nativas y hasta en danzas típicas del país. Por consiguiente, el Reniec reveló que el nombre con mayor número de inscripción es Aymara, con 512 personas. En la lista también destacan Loreto, con 488 ciudadanos; Lima, con 117; San Martín, con 88; y Amazonas, con 62.

Eso no es todo, figuran otros nombres relacionados con la identidad nacional y cultural del país, como Inca (35), Tacna (33), Perú (32), Patria (18), Pasco (12), Juane (12), La Libertad (9), Gamarra (7) e Ica (6). Finalmente, el Reniec también incluyó a otros con menor cantidad de registros, entre ellos se encuentran Cusco (4), Tumbes (3), Madre de Dios (2), Peruano (2), Peruana (2), Bandera (2), Pisco (2) y Jaqaru (2). De hecho, se registró a una persona con cada uno de los nombres Ayacucho, Junín, Ucayali, Independencia, Marinera y Quechua.

¿CÓMO SABER SI LOS INGREDIENTES SON DE CALIDAD EN LOS PLATOS TÍPICOS PERUANOS?

Con motivo de las Fiestas Patrias 2026, el Instituto Nacional de Calidad destacó que las Normas Técnicas Peruanas contribuyen a garantizar la calidad, inocuidad y autenticidad de los ingredientes utilizados en la gastronomía nacional. Además, promueven buenas prácticas en su elaboración y preservan las características tradicionales de los alimentos nacionales. Así, en esta oportunidad, el Inacal, en un informe difundido por TV Perú, explicó cómo identificar ingredientes de calidad que cumplen con las normas técnicas para la preparación de algunos de los platos típicos más representativos durante estas fechas festivas: