Este 28 y 29 de julio se celebraron los 205 años de la Independencia del Perú, una fecha clave en el calendario nacional, en la que miles de personas aprovecharon para compartir con los seres queridos. Entre las actividades preferidas por la ciudadanía destacaron viajar a algún destino turístico, asistir a espectáculos circenses, presenciar el desfile militar o permanecer en casa para preparar comidas tradicionales y celebrar esta importante fecha. En ese sentido, en medio de las festividades de Fiestas Patrias 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reveló un listado con los nombres de ciudadanos inspirados en pueblos originarios, regiones y símbolos patrios, una particularidad que refleja el orgullo e identidad nacional de muchas familias peruanas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.
En el marco de las celebraciones por las Fiestas Patrias 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó a través de sus redes sociales el listado de nombres que han sido registrados en su base de datos inspirados en las regiones, lenguas nativas y hasta en danzas típicas del país. Por consiguiente, el Reniec reveló que el nombre con mayor número de inscripción es Aymara, con 512 personas. En la lista también destacan Loreto, con 488 ciudadanos; Lima, con 117; San Martín, con 88; y Amazonas, con 62.
Eso no es todo, figuran otros nombres relacionados con la identidad nacional y cultural del país, como Inca (35), Tacna (33), Perú (32), Patria (18), Pasco (12), Juane (12), La Libertad (9), Gamarra (7) e Ica (6). Finalmente, el Reniec también incluyó a otros con menor cantidad de registros, entre ellos se encuentran Cusco (4), Tumbes (3), Madre de Dios (2), Peruano (2), Peruana (2), Bandera (2), Pisco (2) y Jaqaru (2). De hecho, se registró a una persona con cada uno de los nombres Ayacucho, Junín, Ucayali, Independencia, Marinera y Quechua.
Con motivo de las Fiestas Patrias 2026, el Instituto Nacional de Calidad destacó que las Normas Técnicas Peruanas contribuyen a garantizar la calidad, inocuidad y autenticidad de los ingredientes utilizados en la gastronomía nacional. Además, promueven buenas prácticas en su elaboración y preservan las características tradicionales de los alimentos nacionales. Así, en esta oportunidad, el Inacal, en un informe difundido por TV Perú, explicó cómo identificar ingredientes de calidad que cumplen con las normas técnicas para la preparación de algunos de los platos típicos más representativos durante estas fechas festivas:
- Carne de cabrito: La NTP 201.005 establece que la carne utilizada para preparar el seco de cabrito debe provenir de animales sanos, cumplir con las condiciones sanitarias exigidas y presentar características adecuadas de color, textura y consistencia.
- Picarones: Las normas técnicas establecen que los ingredientes de este postre, entre ellos el camote, el zapallo, la harina de trigo, la panela, la canela y el clavo de olor, deben cumplir requisitos de calidad, frescura y pureza para preservar su sabor y autenticidad.
- Chicha morada: La NTP 103.004 establece que esta bebida debe elaborarse con maíz morado, frutas y especias tradicionales, sin el uso de colorantes ni saborizantes artificiales, además de cumplir con las condiciones sanitarias requeridas para garantizar su buena conservación.
- Sopa de mote: La NTP 205.084:2020 establece que el maíz mote debe estar libre de contaminantes, mientras que la carne de res debe cumplir criterios de calidad relacionados con su aspecto, olor, textura y consistencia.
- Manjarblanco: La NTP 202.108 establece que este dulce debe elaborarse a base de leche, cumplir con los estándares de calidad establecidos y comercializarse en envases aptos para alimentos, con un etiquetado que brinde información adecuada al consumidor.