El bienestar de las comunidades o poblaciones que incluyen lógicamente a la ciudadanía, brinda satisfacción y alegría de todo tipo siempre y cuando existan las condiciones perfectas para subsistir en un mundo lleno de enfermedades y/o conflictos. Precisamente, el 20 de marzo se conmemoró una efemérides más de evento a partir del cual ahora toma relevancia el lanzamiento del Informe Mundial de la Felicidad 2026, y donde figuran más de 140 países analizados entorno a Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, apoyo social y esperanza de vida. Según la información compartida y publicada oficialmente por parte del Centro de Investigación sobre el Bienestar de la Universidad de Oxford, y en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), este es el nuevo ranking mundial encabezado por la misma nación por noveno año consecutivo.

ESTE ES EL RANKING DE LOS PAÍSES MÁS FELICES DEL MUNDO EN 2026

Anualmente, y desde hace casi 15 años aproximadamente, la ONU celebra el Día Internacional de la Felicidad, y en el marco de la conmemoración de una serie de efemérides que tienen como objetivo el de poder sensibilizar al público en general acerca de temas de gran interés, siendo dicha efemérides la que promueve precisamente el bienestar de las personas a través de una meta humana fundamental encontrada en más de 140 países clasificados por grupos de edad.

Cada territorio a nivel global presenta sus particularidades, pero para la elaboración del informe publicado los 20 de marzo, son tomadas en cuenta hasta 6 variables respecto al análisis correspondiente: PIB per cápita, apoyo social, esperanza de vida sana, libertad, generosidad y percepción de la corrupción; que por cierto ha vuelto a situar a la misma nación nórdica en el primer lugar por novena ocasión consecutiva.

Según el Informe Mundial de la Felicidad basado en datos recogidos de encuesta a cargo de Gallup, y realizadas a personas viviendo en más de 140 escenarios distintos, este es el listado conformado por los 10 países más felices del mundo hacia el 2026:

1- Finlandia

2- Islandia

3- Dinamarca

4- Costa Rica

5- Suecia

6- Noruega

7- Países Bajos

8- Israel

9- Luxemburgo

10- Suiza

Con respecto a Finlandia, y de acuerdo a información compartida por CNN, podemos destacar que además de poseer un clima fresco y cálido, también existe mucha honradez entre ciudadanos e inmigrantes que son recibidos con alegría.

LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA QUE LIDERAN EL ÍNDICE DE TRABAJO EN EL EXTRANJERO

Diversos desafíos son los que afrontan las personas que deciden viajar al exterior para mejorar calidad de vida sobre todo, estando hoy precisamente incluidas en el denominado Índice de Trabajo en el Extranjero 2025 que elabora Internations, y revela los nombres de los países donde los expatriados han logrado excelente equilibrio entre la vida laboral y personal.

Según la información compartida de manera oficial, y sin destacar a naciones siempre vinculadas a la tranquilidad para vivir como Suiza y Canadá, Panamá lidera el Expat Insider, y esto gracias a más allá de las oportunidades laborales ofrecidas.

Para Internations, el número 1 ocupado por dicho país latinoamericano en Índice de Trabajo en el Extranjero 2025, revela un "resultado especialmente interesante" considerando que la búsqueda de empleo “no es la principal motivación de los expatriados” que deciden viajar hacia ese territorio.

A propósito del ranking mundial, resulta importante destacar la presencia de México y Colombia como otras de las naciones donde los migrantes se encuentran felices radicando, valorándose así tanto el bajo costo de vida como la accesibilidad a una vivienda.

EL TOP TEN CONFORMADO POR LOS PAÍSES DEL MUNDO QUE RESULTAN IDEALES PARA EXPATRIADOS

1- Panamá

2- Colombia

3- México

4- Tailandia

5- Vietnam

6- China

7- Emiratos Árabes Unidos

8- Indonesia

9- España

10- Malasia