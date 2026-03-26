Por Luis Carlo Merino

El bienestar de las comunidades o poblaciones que incluyen lógicamente a la ciudadanía, brinda satisfacción y alegría de todo tipo siempre y cuando existan las condiciones perfectas para subsistir en un mundo lleno de enfermedades y/o conflictos. Precisamente, el 20 de marzo se conmemoró una efemérides más de evento a partir del cual ahora toma relevancia el lanzamiento del Informe Mundial de la Felicidad 2026, y donde figuran más de 140 países analizados entorno a Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, apoyo social y esperanza de vida. Según la información compartida y publicada oficialmente por parte del Centro de Investigación sobre el Bienestar de la Universidad de Oxford, y en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), este es el nuevo ranking mundial encabezado por la misma nación por noveno año consecutivo.

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