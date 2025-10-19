Es muy importante cultivar el hábito de la inversión para maximizar los ahorros mediante distintos vehículos financieros. En el Perú existe una necesidad de promover la inclusión financiera en los jóvenes y uno de los primeros pasos es entender la importancia de la diversificación.

Expertos en finanzas personales coinciden en que aprender a distribuir el dinero en diferentes alternativas permite proteger el capital y construir rendimientos sostenibles a largo plazo, siempre y cuando se entienda los niveles de riesgo de los mismos.

El primer paso es invertir un 10% de tus ahorros

Cristian Arens, especialista en finanzas personales y fundador de InvertirJoven, sugiere que la recomendación más práctica es destinar el 10% del ahorro mensual a inversiones. Esa proporción permite adquirir disciplina sin comprometer la liquidez personal, y crear inteligencia financiera para que el dinero trabaje para uno.

“Empezar con el 10% de lo que se ahorra cada mes para generar un hábito de forma saludable. Como inversionista uno debe leer oportunidades, analizar retornos y gestionar el riesgo propio”, explica.

La escalera de riesgo: ¿cómo distribuir las inversiones?

Valentín Bonnet, fundador de Inversiones IO, propone una escalera de diversificación, que va desde las opciones más seguras hasta las de mayor rentabilidad potencial. El orden ideal, según este enfoque, sería el siguiente:

Depósitos a plazo fijo o cuentas de ahorro de alta rentabilidad (riesgo bajo): Son el punto de partida ideal para cualquier inversionista, especialmente para aquellos que dan sus primeros pasos. Estos instrumentos ofrecen rendimientos predecibles y seguridad total del capital, ya que están respaldados por entidades financieras supervisadas por la SBS. No obstante, su rentabilidad es menor. Crowdfunding inmobiliario (riesgo bajo - moderado): El crowdfunding inmobiliario se ha posicionado como una de las alternativas más atractivas del mercado actual, combinando rentabilidad, accesibilidad y regulación por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). “En nuestra plataforma existen distintas colectas para proyectos de vivienda social en dónde se puede invertir desde 20 soles y obtener un interés de hasta 30%. Nosotros le recomendamos a nuestros inversionistas diversificar su inversión en la mayor cantidad de productos posibles de nuestra cartera”, indicó Bonnet. Fondos mutuos o fondos de inversión diversificados (riesgo bajo - moderado): Los fondos mutuos representan una alternativa ideal para quienes desean delegar la gestión de sus inversiones a profesionales, manteniendo un nivel de riesgo controlado. Estos instrumentos reúnen el dinero de múltiples inversionistas para conformar un portafolio diversificado de activos. Su principal beneficio es el acceso a mercados y activos que serían difíciles de alcanzar. Bolsa de valores y acciones por dividendos (riesgo moderado – alto): Invertir en la bolsa implica asumir un mayor nivel de volatilidad, pero también acceder a un mayor potencial de rentabilidad en el largo plazo. El inversionista puede participar directamente en el crecimiento corporativo y beneficiarse de dividendos periódicos. Sin embargo, este tipo de inversión requiere conocimiento, seguimiento constante del mercado y una visión de largo plazo para evitar pérdidas. Activos alternativos (riesgo alto): En la parte superior de la escala de riesgo se encuentran las criptomonedas, metales preciosos, arte, o inversiones en startups. Estos instrumentos pueden generar altos rendimientos en periodos cortos, pero también están sujetos a una fuerte volatilidad y menor regulación, lo que conlleva a perdida.

“Más allá del instrumento, la clave está en mantener la constancia. Invertir mes a mes, aunque sean montos pequeños, genera un efecto compuesto a lo largo del tiempo. El inversionista disciplinado no busca resultados inmediatos, sino construir un portafolio diversificado”, finaliza Arens.

