En un contexto donde el Perú viene consolidando su proceso de recuperación económica tras un 2025 de ajustes, la planificación financiera se convierte en una herramienta esencial para fortalecer la estabilidad y el crecimiento del patrimonio personal.

Generar hábitos saludables desde hoy será clave para afrontar los retos del próximo año con mayor seguridad.

Para Cristian Arens, fundador de InvertirJoven “no se trata de ganar más dinero, sino de aprender a gestionarlo mejor. Las personas que planifican ahorran y, especialmente, han cultivado el hábito de invertir con disciplina tienen mayor control sobre su libertad financiera ”.

Las 5 claves para ahorrar en 2026

Ordena tus ingresos y gastos para crear un presupuesto realista: Arens nos cuenta que el primer paso es conocer con exactitud cuánto dinero entra y cuánto sale cada mes. Tabular los ingresos y los gastos fijos permite identificar el margen disponible para ahorro e inversión. Un presupuesto bien definido ayuda a tomar decisiones financieras conscientes y evita gastos innecesarios.

Identifica y reduce los gastos hormiga: Pequeños consumos diarios, suscripciones poco usadas o compras impulsivas pueden afectar seriamente el ahorro mensual. La recomendación es evaluar productos sustitutos o modificar hábitos de consumo sin afectar la calidad de vida, priorizando lo realmente necesario.

Invierte en soles y a corto plazo para activar tus ahorros: Ahorrar ya no significa solo guardar dinero. Para Alberto Abanto, Head Comercial en Inversiones IO, “convertir la inversión en un hábito permite maximizar los ahorros y protegerlos de la inflación”. Existen instrumentos financieros en soles y de corto plazo, como plataformas de crowdfunding inmobiliario, que ofrecen retornos en periodos de 3 a 6 meses, manteniendo liquidez. A ello se suman alternativas como sistemas de referidos, fondos de inversión y factoring para perfiles primerizos.

Paga tus deudas lo antes posible: Las deudas, especialmente las de consumo, pueden convertirse en una carga si se prolongan en el tiempo. Abanto recomienda, cuando sea posible, cancelarlas de una sola vez en lugar de mantenerlas en cuotas, ya que los intereses pueden incrementarse y afectar el presupuesto mensual.

Construye un fondo de emergencia: Destinar una parte de los ingresos a un fondo de emergencia es clave para enfrentar imprevistos como problemas de salud, pérdida de empleo o gastos inesperados. Contar con este respaldo financiero evita recurrir a créditos y protege la estabilidad económica del hogar.

