Las metodologías para preservar y optimizar el rendimiento de nuestros ingresos la obtenemos hoy a través de inteligencia financiera, término que hace alusión a los conocimientos que permiten estructurar el buen uso del dinero con el propósito de maximizar su rentabilidad.

Para Cristian Arens, autor peruano best seller de literatura financiera, es necesario hacer un balance de fin de año para fijar metas y, sobre todo, identificar los puntos de mejoras para así tomar acciones y “ hacer que el dinero trabaje para ti ”. Por ello, a cierre de 2025, estas son algunas alternativas para ordenar los ahorros e ingresos.

Ajustar deudas antes de un posible aumento de tasas

Una revisión rápida del estado de las tarjetas de crédito y préstamos personales puede traducirse en ahorros inmediatos según el autor best seller. Si se puede cancelar la deuda, priorizarlo. Esto evita que el costo financiero suba si el banco aplica reajustes en el primer trimestre del 2026. Para Alberto Abanto, head comercial en Inversiones IO, esta es una posibilidad que no debe desperdiciarse para consolidar un flujo más saludable de dinero.

Hacer una “auditoría de gastos hormiga”

El 20 % del presupuesto mensual suele perderse en consumos pequeños y recurrentes delivery (preparar almuerzo en vez de pedir en una aplicación), microcompras, transporte o antojos. Inclusive Arens señala que existen hábitos poco saludables como el cigarro o el Vape que también son perjudiciales para la economía personal. Por eso, registrar cada gasto mínimo, categorizarlos y eliminar tres cada mes de cara al próximo año podrá generar un ahorro entre S/ 80 y S/ 150 semanales.

Activar un fondo de emergencia a 3 meses

Este método plantea construir un fondo equivalente a tres meses de gastos, distribuido en tres cuentas distintas (por ejemplo, una cuenta de ahorros, un depósito a plazo y una billetera digital). Esto diversifica riesgos, mejora la disciplina y permite accesos escalonados para cualquier urgencia. Incluso con ingresos promedio, construir con S/ 50 - S/ 100 por semana es suficiente para estructurar el primer trimestre de 2026.

Empezar a realizar inversiones de bajo riesgo y accesibles

Abanto señala que ante la liberación de ingresos como la CTS, la gratificación y el retiro de la AFP, se abre una oportunidad estratégica para mejorar su rendimiento, al separar de 5 a 10% para destinarlo a la inversión. Para quienes buscan dar el primer paso sin asumir un riesgo alto, existen alternativas más como factoring, fondos mutuos, y crowdfunding inmobiliario que tienen un acceso democrático para todo perfil de inversionista.

Reevaluar suscripciones y servicios antes de que se renueven

Fin de año es el periodo donde varias plataformas reajustan precios. Revisar planes de telefonía, streaming, seguros o membresías puede reducir el gasto fijo mensual. Usualmente se recomienda cancelar lo que no se utiliza en los últimos 60 días y negociar tarifas en servicios donde existe competencia directa.

“La cultura del ahorro en Perú es baja y para buscar una solución esta debe partir de un cambio de pensamiento donde seamos conscientes de la importancia de elaborar un presupuesto, identificar los gastos y proyectarnos al futuro. Recién en este punto se podrá cultivar el hábito de invertir para alcanzar libertad financiera”, finaliza Abanto con esta reflexión.

