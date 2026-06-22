Adoptar hábitos de ahorro y mejorar la educación financiera puede marcar la diferencia en la estabilidad económica de los hogares. (Foto: Pixabay)
Adoptar hábitos de ahorro y mejorar la educación financiera puede marcar la diferencia en la estabilidad económica de los hogares. (Foto: Pixabay)
Por Redacción EC

El inicio de la segunda mitad del año suele ser un buen momento para revisar las finanzas personales y replantear objetivos. Si durante los primeros meses del año el ahorro no avanzó como se esperaba, aún hay tiempo para reorganizar el presupuesto y cerrar el año con una mejor salud financiera.

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