El inicio de la segunda mitad del año suele ser un buen momento para revisar las finanzas personales y replantear objetivos. Si durante los primeros meses del año el ahorro no avanzó como se esperaba, aún hay tiempo para reorganizar el presupuesto y cerrar el año con una mejor salud financiera.

Cristian Arens, fundador de CIRCUM Corp, señala que una forma sencilla de ordenar el dinero es asignar cada ingreso a un propósito específico. Su recomendación es distribuir aproximadamente el 50% para gastos de vida, 30% para ahorro y 20% para inversión, destinando la mitad de este último porcentaje a inversión personal, como educación o capacitación, y la otra mitad a instrumentos financieros que permitan hacer crecer los ahorros. Bajo esa premisa, estas son cinco acciones que pueden marcar la diferencia durante los próximos meses:

1. Invierte primero en educación financiera: Antes de buscar rentabilidades, conviene entender cómo funcionan los mercados. Llevar un curso sobre bolsa, criptomonedas, fondos de inversión o activos inmobiliarios puede ayudar a tomar decisiones con mayor criterio y reducir errores costosos.

2. Destina parte de tu presupuesto a libros sobre dinero: La educación financiera también se construye con hábitos de lectura. Existen numerosos títulos sobre ahorro, inversión, finanzas personales y psicología del dinero que ayudan a desarrollar una mejor relación con el patrimonio y el riesgo.

3. Familiarízate con la Bolsa de Valores: Aunque no se invierta de inmediato, aprender a interpretar indicadores económicos, seguir empresas y entender cómo reaccionan los mercados permite identificar oportunidades y comprender mejor el entorno financiero. Es un buen punto de partida para construir una habilidad que rinda a largo plazo.

4. Diversifica con instrumentos de corto plazo: Para quienes buscan liquidez, las fintech vienen ampliando la oferta de alternativas de inversión con horizontes de entre tres y seis meses. Alberto Abanto, jefe comercial en Inversiones IO, recomiendo plataformas de crowdfunding inmobiliario y otros instrumentos digitales que pueden ofrecer rendimientos superiores de hasta 20%, superiores a los productos tradicionales.

5. Conoce el potencial de la vivienda social: Abanto también señala que el mercado inmobiliario continúa siendo una alternativa para quienes buscan inversiones respaldadas por activos reales. En particular, la vivienda social, para el segmento C y D, mantiene una demanda sostenida debido al déficit habitacional superior a dos millones de viviendas y al apoyo de programas estatales como Techo Propio del Fondo MiVivienda.

Más allá del instrumento elegido, los especialistas coinciden en que la clave está en desarrollar hábitos financieros consistentes. Ahorrar con disciplina, invertir de manera diversificada y capacitarse de forma permanente suelen generar un mayor impacto en el patrimonio que intentar encontrar oportunidades extraordinarias de corto plazo.

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