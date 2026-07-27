Por Redacción EC

Las celebraciones por Fiestas Patrias representan una de las fechas más importantes del calendario nacional, ya que reúnen a millones de peruanos para recordar el nacimiento de la República y valorar el legado de quienes hicieron posible la independencia. Más allá de los desfiles, las banderas y las reuniones familiares, estos días invitan a reflexionar sobre la historia, la identidad y el compromiso con el futuro del país.