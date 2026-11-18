Las altas temperaturas no solo generan incomodidad: también pueden convertirse en un riesgo para la salud cuando el organismo pierde líquidos y no consigue regular adecuadamente su temperatura. Frente a este escenario, el Instituto Nacional de Salud (INS) destaca el consumo de frutas como la sandía, piña, papaya, mandarina y fresa, debido a su aporte de agua, vitaminas y minerales. Sin embargo, estos alimentos deben acompañarse de una hidratación constante y otras medidas de prevención, pues por sí solos no evitan un golpe de calor, una emergencia médica que puede tener consecuencias graves.

¿Cuáles son las 5 frutas que ayudan a mantenerte hidratado frente al calor?

La sandía es una de las alternativas más recomendadas por su elevado contenido de agua, que contribuye a reponer parte de los líquidos que el cuerpo pierde durante la transpiración. Puede consumirse en trozos o como parte de una ensalada de frutas, especialmente durante los días de mayor temperatura.

La piña y la papaya también forman parte de esta lista por su aporte de agua y nutrientes. A ellas se suman la mandarina y la fresa, que permiten variar la alimentación y complementar una dieta equilibrada. La especialista del INS Gisella Mauricio aconseja alternar las frutas en lugar de consumir siempre la misma variedad, para aprovechar los distintos nutrientes que aporta cada una.

¿Cuánta agua debes tomar al día para prevenir la deshidratación?

El INS recomienda que los adultos consuman entre seis y ocho vasos de agua al día como referencia general, aunque las necesidades pueden variar según la edad, la actividad física y las condiciones de salud. Cuando las temperaturas aumentan o se realizan actividades al aire libre, es importante prestar mayor atención a la reposición de líquidos.

Una recomendación fundamental es no esperar a tener sed para beber agua, porque esta sensación puede aparecer cuando el organismo ya comienza a necesitar líquidos. También se aconseja moderar las bebidas con alto contenido de azúcar y priorizar el agua segura. Las frutas enteras o picadas son un complemento saludable, pero no reemplazan el consumo de agua durante el día.

Niños y adultos mayores: quiénes tienen mayor riesgo de sufrir un golpe de calor

Los adultos mayores requieren especial vigilancia porque, con el envejecimiento, la sensación de sed puede disminuir. Esto significa que una persona puede necesitar líquidos sin manifestar claramente que tiene sed. Por ello, el INS recomienda ofrecerles agua durante el día y no esperar a que la soliciten para mantener una hidratación adecuada.

Los bebés y los niños pequeños también son vulnerables a las altas temperaturas. En los menores de seis meses, la alimentación debe mantenerse de acuerdo con las recomendaciones sanitarias, basada exclusivamente en la leche materna o la fórmula indicada, sin ofrecer agua ni frutas por cuenta propia. En los niños de mayor edad, la hidratación y la alimentación deben adaptarse a su etapa de crecimiento. Las gestantes y las personas con enfermedades crónicas también necesitan cuidados adicionales.

¿Cómo reconocer un golpe de calor y qué hacer ante una emergencia?

El golpe de calor ocurre cuando el organismo pierde la capacidad de controlar su temperatura y esta puede alcanzar o superar los 40 °C. Entre las señales de alerta figuran la temperatura corporal muy elevada, piel caliente, mareos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y respiración acelerada. La confusión, la desorientación, las convulsiones o la pérdida del conocimiento son síntomas de gravedad que requieren atención médica inmediata.

Ante una sospecha de golpe de calor, se debe trasladar a la persona a un lugar fresco y ventilado, retirar el exceso de ropa y comenzar a enfriar su cuerpo con agua fresca o paños húmedos mientras se solicita ayuda médica. Si presenta alteraciones de conciencia, no se le debe obligar a beber líquidos por el riesgo de atragantamiento. Para prevenir estos episodios, el Minsa aconseja evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., usar ropa ligera, buscar sombra y no dejar nunca a niños o mascotas dentro de vehículos cerrados.