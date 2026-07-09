Este incremento muestra que una parte de los clientes aprovecha la gratificación para reducir compromisos financieros y mejorar su organización económica. (Foto: Andina)
Este incremento muestra que una parte de los clientes aprovecha la gratificación para reducir compromisos financieros y mejorar su organización económica. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La gratificación por Fiestas Patrias representa una oportunidad para que quienes reciben este ingreso adicional ordenen sus finanzas, cubran gastos pendientes, ahorren o adelanten el pago de sus obligaciones.

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