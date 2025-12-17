Tras más de 2 años de acabada la emergencia entorno a la pandemia del COVID-19, nueva alerta epidemiológica es emitida por parte del Ministerio de Salud (Minsa), y a nivel nacional con relación a la propagación de la influenza estacional A (H3N2) subclado K que viene generando alarma en países europeos. Ante esta situación, dicha entidad de Gobierno busca reforzar la aplicación de vacuna contra la gripe que por fiestas de fin de año, podría extenderse aún más, y cuyos síntomas requieren de plan preventivo puntual a fin de evitar hospitalizaciones sobre todo.

ESTA ES LA VACUNA CONTRA LA INFLUENZA ESTACIONAL A Y LOS ESTABLECIMIENTOS DEL MINSA DONDE PUEDES APLICÁRTELA

Anualmente, más de medio millón de personas a nivel global, termina falleciendo por contagio de influenza, siendo ahora nueva variante aquella que viene generando preocupación entre las autoridades tras rápidamente haberse expandido en Europa y Estados Unidos.

Mediante conferencia de prensa, el Minsa a través del viceministro de Salud Pública, Leonardo Rojas Mezarina, dio a conocer los detalles entorno a los primeros casos del H3N2 subclado K que figuran reportados sobre territorio peruano, y en esa línea explicó que la aplicación de vacuna contra dicha gripe, hoy se encuentra enfocada en tanto niños menores de 5 años como adultos mayores y población de alto riesgo.

De acuerdo a información compartida oficialmente, la inmunización generada resulta totalmente gratuita para prevenir la influenza estacional A como tal, y continúa siendo la mejor herramienta para evitar casos graves y hospitalizaciones, siendo algunos de los siguientes establecimientos de salud ubicados en Lima Metropolitana y Callao, aquellos lugares habilitados para aplicación de manera regular:

Vacuna contra influenza pediátrica

- LIMA NORTE

Centro Materno Infantil (CMI) El Progreso (Carabayllo)

Raúl Porras Barrenechea (Carabayllo)

Su Majestad Hiroito (Carabayllo)

Gustavo Lanatta (Comas)

CMI Tahuantinsuyo Bajo (Independencia)

Ermitaño Bajo (Independencia)

CMI Juan Pablo II (Los Olivos)

Los Olivos de Pro

Vacuna contra influenza adulto

- LIMA SUR

Puesto de Salud (P.S.) San Juan de la Libertad (Chorrillos)

P.S. Villa Venturo (Chorrillos)

P.S. Defensores de Lima (Chorrillos)

P.S. Santa Úrsula (San Juan de Miraflores)

P.S. Leoncio Prado (San Juan de Miraflores)

Con respecto al listado presentado por el Minsa para la aplicación de vacunas contra el H3N2, te compartimos el link actualizado para consulta de manera personalizada, y donde encontrarás además horarios disponibles hacia fines de 2025.

POBLACIONES DE RIESGO PRIORIZADAS PARA RECIBIR LA VACUNA CONTRA LA INFLUENZA

Niños menores de 5 años

Adultos mayores de 60 años

Gestantes en cualquier edad

Personas con enfermedades crónicas o condiciones de riesgo (diabetes, hipertensión, enfermedades respiratorias o cardiacas, cáncer, inmunodepresión, entre otras)

Personal de salud

LOS SÍNTOMAS MÁS COMUNES DE LA INFLUENZA, SEGÚN EL MINSA