La saga de Grand Theft Auto siempre se ha caracterizado por definir la identidad musical de toda una generación, y GTA VI no será la excepción. Con la ambientación del estado de Leonida y Vice City, Rockstar Games prepara una selección musical de primer nivel que combina temas clásicos, éxitos contemporáneos y una banda sonora original de producción envidiable.

Si quieres conocer qué música sonarás mientras recorres las calles en la esperada secuela, aquí te presentamos la lista completa de canciones confirmadas de GTA 6 hasta la fecha y el lugar exacto donde se dejaron escuchar por primera vez.

Canciones confirmadas en los avances y adelantos de GTA 6

Los tráileres y miradas extendidas (Extended Look) del juego nos han dejado escuchar una variada selección de géneros que van desde el rock clásico hasta la música urbana, el synth-pop y el reggae/haitiano:

Tom Petty – Love is a Long Road (Tráiler 1)

– (Tráiler 1) The Pointer Sisters – Hot Together (Tráiler 2)

– (Tráiler 2) Wang Chung – Everybody Have Fun Tonight (Tráiler 2)

– (Tráiler 2) Zenglen – Child Support (Tráiler 2)

– (Tráiler 2) Tammy Wynette – Talkin’ To Myself Again (Tráiler 2)

– (Tráiler 2) Birdman ft. Lil Wayne – Pop Bottles (Extended Look, min 0:08)

– (Extended Look, min 0:08) Sexyy Red and Tay Keith – Pound Town (Extended Look, min 0:50)

– (Extended Look, min 0:50) Kodak Black – Skrilla (Extended Look, min 1:56)

– (Extended Look, min 1:56) The Bellamy Brothers – Let Your Love Flow (Extended Look, min 6:00)

– (Extended Look, min 6:00) Def Leppard – Love Bites (Extended Look, min 6:43)

– (Extended Look, min 6:43) Depeche Mode – People Are People (Extended Look, min 8:21)

– (Extended Look, min 8:21) Captain & Tennille – But I Think It’s A Dream (Extended Look, min 9:50)

– (Extended Look, min 9:50) Prefab Sprout – Cars and Girls (Extended Look, min 10:42)

– (Extended Look, min 10:42) !!! ft. Meah Pace – Off the Grid (Extended Look, min 12:25)

– (Extended Look, min 12:25) DRÆVEN – GTA 6 Theme Song (Extended Look, min 13:41)

– (Extended Look, min 13:41) Cliff Richard – Devil Woman (Extended Look, min 16:49)

– (Extended Look, min 16:49) Chimbala y Omega – Se Me Nota (Agarrame) (Extended Look, min 20:10)

– (Extended Look, min 20:10) Phil Collins – Against All Odds (Take a Look at Me Now) (Extended Look, min 21:37)

– (Extended Look, min 21:37) Aluna y Jayda G – Mine O’ Mine (Extended Look, min 22:03)

– (Extended Look, min 22:03) Bob Moses y Elderbrook – Inner Light (Extended Look, min 25:44)

Canciones confirmadas de “GTA 6: The Album”

Además de los temas que ambientan los tráileres, se han revelado varias pistas pertenecientes al álbum recopilatorio oficial del videojuego, con destacados nombres de la escena mundial:

Yung Lean ft. Future & Metro Boomin – That’s It

– Travis Scott – RHYNO

– CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. & Etienne de Crécy – Sexy Magic

– Morgan Wallen – Last Thing You Need

– Rauw Alejandro – Macacoa 2000

– Keith Richards – Bright Lights, Big City

– Fuerza Regida – Suzuki

– Cardi B – Don’t Chart

Banda sonora original a cargo de Justice: “Grand Theft Auto VI: Original Score”

La banda sonora instrumental (Original Score) del juego corre a cargo de Justice, el aclamado dúo francés de música electrónica ganador de varios premios Grammy. Su trabajo estará compuesto por 30 temas seleccionados a partir del extenso material musical creado para el juego.

Lanzamiento, formatos físicos y colaboraciones estrella

Fecha de estreno: El álbum oficial saldrá a la venta el 11 de diciembre en todas las plataformas de reproducción digital.

El álbum oficial saldrá a la venta el en todas las plataformas de reproducción digital. Formatos físicos: Estará disponible en ediciones especiales de dos CD y tres discos de vinilo .

Estará disponible en ediciones especiales de . Contenido digital exclusivo: Todas las ediciones incluirán temas digitales adicionales.

Todas las ediciones incluirán temas digitales adicionales. Colaboración destacada: El score incluye la canción “Flower in a Hurricane”, una impactante colaboración entre Tame Impala, SZA y King Gizzard & the Lizard Wizard.

“Pusher”: El nuevo sencillo del álbum con Gesaffelstein

Como adelanto de la banda sonora original, ya está disponible el nuevo tema de Justice titulado “Pusher”, el cual cuenta con la participación del pionero de la música electrónica francesa Gesaffelstein. Un primer vistazo sonoro al ambiente oscuro y electrizante que nos espera dentro del universo de Grand Theft Auto VI.