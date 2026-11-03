De Tom Petty a Travis Scott y Rauw Alejandro: repasa todas las canciones confirmadas para Grand Theft Auto VI y conoce las fechas de lanzamiento del álbum original a cargo de Justice. (Foto: Rockstar Games)
De Tom Petty a Travis Scott y Rauw Alejandro: repasa todas las canciones confirmadas para Grand Theft Auto VI y conoce las fechas de lanzamiento del álbum original a cargo de Justice. (Foto: Rockstar Games)
Por Paolo Valdivia

La saga de Grand Theft Auto siempre se ha caracterizado por definir la identidad musical de toda una generación, y no será la excepción. Con la ambientación del estado de Leonida y Vice City, Rockstar Games prepara una selección musical de primer nivel que combina temas clásicos, éxitos contemporáneos y una banda sonora original de producción envidiable.

Si quieres conocer qué música sonarás mientras recorres las calles en la esperada secuela, aquí te presentamos la lista completa de canciones confirmadas de GTA 6 hasta la fecha y el lugar exacto donde se dejaron escuchar por primera vez.

Canciones confirmadas en los avances y adelantos de GTA 6

Los tráileres y miradas extendidas (Extended Look) del juego nos han dejado escuchar una variada selección de géneros que van desde el rock clásico hasta la música urbana, el synth-pop y el reggae/haitiano:

  • Tom PettyLove is a Long Road (Tráiler 1)
  • The Pointer SistersHot Together (Tráiler 2)
  • Wang ChungEverybody Have Fun Tonight (Tráiler 2)
  • ZenglenChild Support (Tráiler 2)
  • Tammy WynetteTalkin’ To Myself Again (Tráiler 2)
  • Birdman ft. Lil WaynePop Bottles (Extended Look, min 0:08)
  • Sexyy Red and Tay KeithPound Town (Extended Look, min 0:50)
  • Kodak BlackSkrilla (Extended Look, min 1:56)
  • The Bellamy BrothersLet Your Love Flow (Extended Look, min 6:00)
  • Def LeppardLove Bites (Extended Look, min 6:43)
  • Depeche ModePeople Are People (Extended Look, min 8:21)
  • Captain & TennilleBut I Think It’s A Dream (Extended Look, min 9:50)
  • Prefab SproutCars and Girls (Extended Look, min 10:42)
  • !!! ft. Meah PaceOff the Grid (Extended Look, min 12:25)
  • DRÆVENGTA 6 Theme Song (Extended Look, min 13:41)
  • Cliff RichardDevil Woman (Extended Look, min 16:49)
  • Chimbala y OmegaSe Me Nota (Agarrame) (Extended Look, min 20:10)
  • Phil CollinsAgainst All Odds (Take a Look at Me Now) (Extended Look, min 21:37)
  • Aluna y Jayda GMine O’ Mine (Extended Look, min 22:03)
  • Bob Moses y ElderbrookInner Light (Extended Look, min 25:44)

Canciones confirmadas de “GTA 6: The Album”

Además de los temas que ambientan los tráileres, se han revelado varias pistas pertenecientes al álbum recopilatorio oficial del videojuego, con destacados nombres de la escena mundial:

  • Yung Lean ft. Future & Metro BoominThat’s It
  • Travis ScottRHYNO
  • CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. & Etienne de CrécySexy Magic
  • Morgan WallenLast Thing You Need
  • Rauw AlejandroMacacoa 2000
  • Keith RichardsBright Lights, Big City
  • Fuerza RegidaSuzuki
  • Cardi BDon’t Chart

Banda sonora original a cargo de Justice: “Grand Theft Auto VI: Original Score”

La banda sonora instrumental (Original Score) del juego corre a cargo de Justice, el aclamado dúo francés de música electrónica ganador de varios premios Grammy. Su trabajo estará compuesto por 30 temas seleccionados a partir del extenso material musical creado para el juego.

Lanzamiento, formatos físicos y colaboraciones estrella

  • Fecha de estreno: El álbum oficial saldrá a la venta el 11 de diciembre en todas las plataformas de reproducción digital.
  • Formatos físicos: Estará disponible en ediciones especiales de dos CD y tres discos de vinilo.
  • Contenido digital exclusivo: Todas las ediciones incluirán temas digitales adicionales.
  • Colaboración destacada: El score incluye la canción “Flower in a Hurricane”, una impactante colaboración entre Tame Impala, SZA y King Gizzard & the Lizard Wizard.

“Pusher”: El nuevo sencillo del álbum con Gesaffelstein

Como adelanto de la banda sonora original, ya está disponible el nuevo tema de Justice titulado “Pusher”, el cual cuenta con la participación del pionero de la música electrónica francesa Gesaffelstein. Un primer vistazo sonoro al ambiente oscuro y electrizante que nos espera dentro del universo de Grand Theft Auto VI.

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