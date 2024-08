En los últimos días, Natalia Málaga se encuentra en el ojo público y no precisamente por algún logro deportivo en su carrera, todo lo contrario, se reveló una denuncia que le puso el hijo de Eva Ayllón hace unos meses. Se trata de Francisco García Ayllón, quien junto a su novia Jessica Zegarra acusaron a la exvoleibolista de haber rayado su vehículo y espera que se solucione en la Fiscalía. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO EL HIJO DE EVA AYLLÓN SOBRE NATALIA MÁLAGA?

Francisco García Ayllón, hijo de la reconocida artista peruana Eva Ayllón, estuvo como invitado en el programa ‘En escena’ de RPP para declarar acerca de este tema controversial que viene atravesando junto a su pareja por los daños que Natalia Málaga ha causado en su auto. Al inicio, el músico aclaró que no filtró el video en las redes sociales y trató de buscar una solución hablando con la entrenadora nacional pero no se llegó a ningún acuerdo, sino chantajes.

“Lo primero que hice fue mandarle el video de evidencia a la persona que causó los daños y pensé que ahí podía quedar. A cambio, recibí una amenaza, un chantaje, no contra de mi vida, pero sí que podía filtrar algunas fotos que no sé qué podría ser. Pienso que quizá puedan ser privados. No creo que justifique sus actos. Es más un chantaje, tampoco fue una amenaza de que ‘Te voy a pegar’ o ‘Te voy a matar’”, dijo García Ayllón.

Asimismo, el joven artista reveló que entabló una conversación con la cantante criolla, pues como se sabe públicamente Málaga es su manager, y explicarle lo sucedido, por lo que procedieron a realizar una denuncia en marzo pasado. “Una vez que se dio eso y mostrándole a mi madre (Eva Ayllón), me dijo que proceda como yo lo vea necesario. Gestioné una denuncia y la hemos tenido que hacer mi novia (Jessica Zegarra) y yo, porque los carros afectados están a nombre de cada uno”, señaló.

¿POR QUÉ NATALIA MÁLAGA DAÑO EÑ VEHÍCULO DEL HIJO DE EVA AYLLÓN?

Luego de que se difundieran los videos de Natalia Málaga rayando el carro de Francisco García Ayllón en el podcast ‘Puro Floro’, el hijo de la cantante reveló que junto a su novia decidieron colocar una cámara para obtener pruebas suficientes de que la deportista era la responsable de los perjuicios contra ellos.

“Pongo una cámara GoPro en modo time lapse que toma fotos por segundos y, cuando termina su ciclo, se forma un video. Todo tiene sentido. Esa es la prueba de que efectivamente, sistemáticamente, está haciéndole daño al vehículo. Es una evidencia contundente del daño que le hizo al vehículo de mi novia, no mío, pero eso da pie a saber que todos los daños ha sido ocasionado por ella”, contó a RPP.

Además, el ingeniero de sonido se mostró sorprendido por los actos de Málaga y más aún porque hasta el momento no reciben alguna respuesta de ella. “La verdad, hasta el día de hoy, nos preguntamos por qué lo hizo. Ella no me escribió ni a mí ni a mi novia, para decirnos el porqué. Lo que sí te puedo decir es que, con ese mensaje que me mandó después de ver el video, ella no lo niega”. precisó.

¿QUÉ DIJO FRANCISCO GARCÍA AYLLÓN SOBRE UNA POSIBLE RECONCILIACIÓN CON NATALIA MÁLAGA?

Durante la entrevista con mencionado medio, Francisco García Ayllón se refirió que ante una reconciliación sería en la Fiscalía ya que tuvo la intención de que el problema no vaya más allá, pese a que los daños a su carro ascienden a S/2000, según el reporte policial.

“Si hay una conciliación, será dentro de la Fiscalía. Yo agoté todos mis medios para poder llegar a algo antes de que eso suceda, antes de hacer la denuncia. Cuando estuvo la denuncia en la comisaría en marzo de este año y, si se hubiera acercado a mí para arreglar esto, yo hubiera aceptado y hubiera levantado la denuncia. Además, pediría que me devuelvan la evidencia”, agregó.