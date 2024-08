Este sábado Alianza Lima no pudo conseguir una victoria de local y empató sin goles ante ADT por la fecha 6 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1. El cuadro blanquiazul desaprovechó la oportunidad de alejarse un poco de sus rivales directos por el campeonato nacional, pero en el debut de Mariano Soso el equipo mostró poca intensidad y perdió varias ocasiones de goles. Ante ello, la hinchada local salió a cuestionar el compromiso de algunos jugadores. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJERON LOS HINCHAS DE ALIANZA LIMA TRAS EL EMPATE ANTE ADT?

A pesar que el equipo de Mariano Soso empezó teniendo un juego más dinámico en el Alejandro Villanueva de Matute, el equipo fue perdiendo intensidad, pues no encontraban la formula para derribar la defensa de ADT, que se encuentra quinto en la tabla de posiciones, y perdió un claro chance de gol por parte de Matías Succar. El delantero nacional quedó en una buena posición para abrir el marcador en La Victoria pero su disparo salió alejado del arco rival.

De esta manera, los hinchas que se encontraban en las tribunas no perdonaron el empate ante el ‘vendaval celeste’ y lanzaron diversos cuestionamientos a los jugadores mientras se retiraban a los camerinos, resaltando la falta de compromiso. “Queremos jugadores que quieran campeonar”, gritaron desde las gradas. Sin embargo, fue Carlos Zambrano quien salió a pronunciarse sobre el duelo y mandó un mensaje de esperanza para los aficionados ‘grones’.

“Lamentablemente cuando no se gana suceden estas cosas. Es duro no poder ganar en casa, sabemos que estábamos punteando pero no sumar los tres puntos duele mucho. Ahora tenemos que levantar la cabeza, falta mucho aún así a seguir pensando positivo para tratar de sacar un buen resultado el próximo fin de semana”, dijo a Liga 1 Max.

¿POR QUÉ JEFFERSON FARFÁN NO VISITA ALIANZA LIMA?

En diálogo con el programa ‘Fútbol Champán’ que se transmite por YouTube, Jefferson Farfán estuvo comentando junto a su compañero Roberto Guizasola acerca de su paso en el mundo del balompié. Durante la entrevista, Enrique de la Rosa, panelista del podcast, tocó el tema del plantel de Alianza Lima y Farfán no dudó en mencionar que el club necesita identidad y dar oportunidad a los jóvenes de las divisiones inferiores, destacando el buen manejo dirigencial que tiene Jean Ferrari en el mando de Universitario.

“Mira lo que está haciendo la U. Identidad pura. Jean Ferrari, Manuel Barreto, Piero Alva, Jorge Araujo... son de Universitario. Es identidad, ellos ya conocen lo que es la casa. Los jugadores que vienen de afuera tiene que conocer eso. ¿Quién se los muestra? Ellos, claro ejemplo”, dijo.

Asimismo, el ‘10 de la calle’ indicó que hasta el momento a Alianza le falta un jugador referente, pese a que le mencionaron a Hernán Barcos por ser considerado como el mejor en las últimas temporadas con el cuadro blanquiazul y salir bicampeón en el fútbol peruano. De esta manera, el exseleccionado nacional confesó que no va a alentar al Alejandro Villanueva de Matute por la carencia de identidad.

“Yo ni voy a Alianza Lima por eso, no sé quién manda. Yo no sé quién es el referente en Alianza Lima, es que es la verdad. ¿Quién es el referente en Alianza? (Hernán Barcos) no ha crecido en Alianza, ¿me entiendes? Nadie lo discute (su jerarquía), pero referencia en Alianza no hay nadie. Ni siquiera veo al profesor César Cueto, el Poeta, que es un ídolo”, explicó.

CRONOGRAMA DE LA FECHA 7 DE ALIANZA LIMA EN EL TORNEO CLAUSURA 2024

Cienciano vs. Atlético Grau

Comerciantes Unidos vs. UTC

Unión Comercio vs. Sport Huancayo

ADT vs. Melgar

Sporting Cristal vs. Alianza Lima

Universitario vs. Deportivo Garcilaso

Alianza Atlético vs. Cusco FC

Los Chankas vs. Carlos Mannucci

César Vallejo vs. Sport Boys